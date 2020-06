 Moderatorja e sportit zbulon ndëryrjen që do të bëjë në fytyrë: Kur isha e vogël…

Nuk janë të pakta rastet ku personazhet e njohur të showbiz-it janë akuzuar për operacione plastike. Ndër to bën pjesë dhe moderatorja e njohur e sportit Lei Kraja. Kjo e fundit teksa ishte e ftuar në emisionin ‘Ftesë në 5’ tregoi se për momentin nuk ka bërë asnjë ndërhyrje, ndërsa zbuloi se çfarë do të donte të ndryshonte në fytyrën e saj.

“Gjithmonë e kam shprehur atë gjë që dua të bëj dhe është tërheqja e syrit. Kur kam qenë e vogël, githmonë i tërhiqja sytë me llastik dhe tani më kanë rënë dhe më thonin që ‘kujdes se do të bien’ dhe tani që më kanë rënë pak, atë dua të bëj, edhe e kam thënë haptazi që do ta bëj”, është shprehur Lei Kraja.