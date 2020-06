Pasi u bë publike historia e përdhunimit të 15-vjeçares në Tiranë, bëhet me dije se është shkarkuar drejtori i shkollës “Azem Hajdari”, ku studionte 15-vjeçarja. Roja i shkollës si dhe tre djem të tjerë abuzuan seksualisht me minorenen, duke e kërcënuar me video intime.