Kreditë e buta, zbardhen emrat e 2074 fituesve të fazës së parë

Voltiza Duro – Plot 2074 qytetarë janë shpallur fitues të fazës së parë për kreditë e buta të dhëna nga Bashkia e Tiranës. “Gazeta Shqiptare” zbardh sot listën e plotë me emrat e aplikantëve që arritën të kalojnë me sukses në fazën e dytë të përzgjedhjes për programin e “Subvencionimit të Intersave të Kredisë”. Ndërkohë, individët kanë afat një muaj për të dorëzuar dokumentacionin e kërkuar. “Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social, Bashkia Tiranë, në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak me Nr. 09 datë 05.02.2020 “Për miratimin e procedurave për zbatimin e programit social të strehimit subvencionimi i interesave të kredisë” njofton qytetarët, të cilët kanë paraqitur aplikimet e tyre për fazën e parë sipas Listave si më poshtë: Fitues 2074 aplikime, Jofitues 176 aplikime. Aplikuesit të cilët nuk janë shpallur fitues në fazën e parë, brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga data e njoftimit, kanë të drejtën e ankimimit pranë Bashkisë Tiranë”,-thekson Bashkia e Tiranës.

Dokumentacioni

Pas verifikimit nëse janë shpallur fitues, personat që kaluan fazën e parë duhet të dorëzojnë pranë zyrës së Pritjes me Qytetarin në Bashkinë e Tiranës dokumentacionin e nevojshëm që vërteton deklarimin dhe vërtetësinë e plotësimit të formularit të strehimit në bazë të të cilit janë përzgjedhur fitues. Në fazën e dytë të aplikimit, Drejtoria e Strehimit Social, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë shpallin njoftimin për dorëzimin e dokumentacionit që duhet të dorëzojnë individët apo familjet që kanë kaluar fazën e parë të aplikimit.

Emër Atësi Mbiemër

Dorjan Rami Raza

Erlinda Lefter Qafa

Roland Fiqiri Xhindi

Shkëlzen Skënder Luzaku

Ilir Ferit Bajrami

Anisa Shkëlqim Suli

Emanuela Dod Legisi

Enrieta Përparim Dyrmishi

Drilon Riza Rrëçeku

Renato Thoma Vito

Florina Zenel Hajredinaj

Tauland Agron Kola

Dhurata Hamdi Xhelo

Hajri Jonuz Thaçaj

Elvis Nikoll Doçi

Ledio Vasil Biti

Artan Bektash Bego

Pranvera Xhevahir Ahmetlli

Erjona Petrit Balla

Aleksandër Kujtim Kreci

Alma Nevrus Budini

Matilda Kalam Mitro

Shkëlqim Beqir Zuna

Sonila Pëllumb Kostreci

Orgest Ilir Jorgo

Fatjon Kujtim Zajmi

Ledjo Fran Bruka

Joana Albert Rrustemaj

Fabjola Bari Tahiraj

Kreshnik Feriz Lisha

Sulltanë Mehmet Mahmutaj

Blerta Ismail Tollia

Erind Ndrec Shyti

Daniela Agim Muço

Hysni Ali Aliu

Ismail Estref Musabelli

Zamir Shyqyri Caca

Keni Hasan Sula

Irena Ramazan Tusha

Gertian Zenel Jahja

Zhaneta Dod Ndrejaj

Artiola Hysni Caka

Xhulio Agim Kasa

Ilir Llazo Jorgo

Erald Sadik Llanaj

Artur Bujar Duro

Lavdim Binak Mulaj

Sibora Krenar Gjoka

Majlinda Baftjar Capi

Sevis Ilirjan Kristo

Erjola Fari Ibro

Artan Pëllumb Kulli

Aishe Sinan Kanina

Klevis Vladimir Haxhiraj

Albi Alfred Saliasi

Irda Kadri Hoshafi

Irena Idaet Hysi

Erton Roland Lazëri

Ardian Albert Nezha

Ilirjan Gani Hoxha

Rajmonda Petrit Gjinollari

Mirela Hali Celami

Alban Todi Popi

Florian Fiqiri Brahja

Arben Sali Mumajesi

Keisi Flatun Boni

Borana Ilir Cora

Kledi Gani Shabanaga

Agron Ifran Mele

Merlin Roland Lazëri

Arnid Gani Hyka

Arfaela Karaman Kulli

Fationa Festim Didi

Doriana Robert Kostandini

Manjola Pajazit Murati

Ergis Fatmir Kryekurti

Engjëllushe Feim Ibrahimi

Eduart Xhevat Grembi

Endris Bardhyl Belalla

Amarildo Bedri Tabakaj

Natasha Skender Dumi

Gramoz Agron Muçollari

Klodiana Xhemal Bena

Elvis Vasil Vasili

Bruno Besnik Balla

Sevina Spiro Vangjeli

Erjona Jovan Misha

Eriola Albert Çadra

Mario Elfred Fusha

Feliks Asqeri Hoda

Gesina Shefit Zenunaj

Eljona Luan Baho

Ladmirald Ilir Lika

Blerina Androkli Mara

Gentjan Qamil Bregu

Juliana Sotir Prifti

Andi Abdyl Leka

Klidjon Jakup Lleshi

Sulçe Lefter Baraj

Rudina Nestor Vasili

Gildo Artur Xhahysa

Ballkize Sali Fama

Arbër Lutfi Sherifi

Blerim Hiqmet Basho

Denisa Petraq Kola

Zaljon Dragua Lilo

Andi Besnik Keqi

Florjan Vladimir Skermo

Marvin Agim Zyberli

Shpresjana Qamil Pistolja

Valmira Sami Beqiri

Franc Albert Çipi

Sokol Gëzim Bimi

Paulo Meçan Rrapaj

Santiljano Ismet Capi

Esterina Tahir Capi

Erta Dhimitër Samara

Anisa Mehmet Kona

Sonilda Agron Deraj

Brikena Përparim Muçaj

Klens Asllan Jahja

Silvi Ardjan Geci

Ardita Pjetër Doda

Ahmet Fejz Pepkola

Klodiana Uzeir Poshi

Sajmir Vladimir Braka

Donaldi Aranit Xhemallari

Gentiana Pal Merdani

Xhesika Ylli Metaj

Elson Ylli Metaj

Suela Sali Mujamesi

Erlin Gramos Liço

Dardan Zeqir Hereni

Besnik Tozo Tozaj

Paulin Dod Martini

Neri Asllan Dulai

Anjel Veli Xhika

Erion Behar Hasa

Arben Naxhip Beqiri

Blerta Besher Goxha

Shpetim Ali Lila

Armand Parim Dosti

Anxhelo Xhevit Sida

Rabije Tasim Marku

Bujar Musa Ibrahimi

Altin Sokrat Mitro

Violeta Musa Doçaj

Dritan Përparim Çuni

Lefter Nazif Bodini

Romario Isuf Cane

Gjergji Mark Avrami

Edison Haki Hidri

Klejdo Hasan Gjini

Bledar Selim Alimema

Mirela Hamid Allushi

Drilona Dem Çaveçja

Grejsi Hasan Cicollari

Milazim Myftar Mazrreku

Edison Agim Capi

Ndrek Gjin Margjini

Miranda Bashkim Bardhi

Leon Ndok Zmajli

Daniela Josif Kaçeli

Ilir Pellumb Arapi

Sidorela Dëfrim Agolli

Elis Vladimir Koçi

Altin Nexhip Koxha

Erjon Kastrijot Luto

Avniavdyl Raif Lipe

Marena Petrit Musaku

Lefter Ibrahim Sula

Gerti Shkëlqim Lleshi

Xhevahir Vladimir Sadiku

Estela Dhimitraq Misso

Petrit Gjon Prendi

Rena Memo Hasani

Mustafa Proletar Roko

Olizana Ndriçim Kasa

Fabjola Besim Muka

Migena Ahmet Cina

Renada Nevrus Bixhaku

Aranit Nikoll Pepkolaj

Herion Dervish Çifliku

Mentor Mançe Begaj

Ermal Selman Bara

Bledar Foto Rushiti

Agron Kastriot Hebeja

Gezim Gjon Prendi

Aida Aranit Ruçaj

Gert Haki Milla

Taulant Rafet Hysko

Aleksandër Llesh Pjetri

Arnold Perparim Balliu

Detjon Meleq Myrtaj

Hiqmet Allaman Toqi

Vasil Kozma Çibuku

Fatmir Rasim Dajçi

Ardenisa Sokol Spaho

Marime Murat Fishti

Arben Veli Guzi

Klonard Ndue Delia

Besmir Lush Merturi

Arjan Reis Avdullari

Edmond Fadil Sala

Suela Lush Vatoci

Angjela Bedri Senko

Albert Zenun Sylaj

Elton Kadri Stafuka

Martin Vat Shpenza

Violeta Hasan Buzra

Mirjana Kristaq Qose

Dejvis Albert Shehaj

Ardian Din Dogjani

Arif Osman Dezdari

Herki Agron Veshi

Rajmond Sali Kallari

Eneda Imer Hoxha

Etleva Vesel Kodra

Klarenc Hysni Gjoni

Vangjo Pandi Buzo

Lorenc Gjergj Mollaymeri

Ruzhdi Xhevit Bozha

Bujar Ram Dushaj

Albert Zenun Sylaj

Elidon Dylaver Yzeiri

Shkelzen Rrustem Shatri

Tonin Stak Hilaj

Ermeo Bardhyl Janku

Lindita Sami Hysa

Riza Spiro Lalushllari

Erlind Astrit Mana

Adriatik Gani Çajka

Greta Asllan Karaj

Gëzim Prokop Paparisto

Leonard Eshref Disha

Bardhokë Bibë Prenga

Bujar Sherif Dafku

Sehit Lam Bushi

Juljan Sulejman Lasku

Viktor Ndrec Lleshi

File Mark Masheqaj

Donald Sulo Hima

Elgit Besnik Doda

Flutura Napolon Celibashi

Lavdrim Xhafer Laçi

Fiorentina Kostandin Ago

Beneta Besim Gjata

Ermal Bibë Noka

Rpbert Rifan Losha

Florian Avdi Xhema

Ervis Sadush Dingo

Lulash Mark Gjini

Aida Mustafa Karapinjalli

Gladiola Imer Ponari

Eneida Muharrem Doku

Desara Dashamir Lika

Simon Gurabi Ligu

Skender Ndoc Delija

Aranit Idriz Shabanaj

Përparim Hamëz Matoshi

Gjovalin Pashk Blinishti

Eva Ndue Marku

Endri Ismail Hoxha

Besmira Skender Kurti

Eduart Lefter Ferraj

Greta Gezim Imeri

Astrit Nik Mhilli

Ilir Spartak Kolli

Dhurata Ahmet Duka

Ernest Kolë Bushkolaj

Trazhgim Isuf Halilaj

Erida Vlladimir Kostallari

Malvina Vait Meta

Egla Enver Saliasi

Emirjan Fiqiri Meta

Ronjet Ahmet Lazri

Lorenc Mark Kuli

Gert Muharrem Hyseni

Eva Saba Sava

Bashkim Selim Koçi

Qemal Muhamet Bregu

Anisa Riza Hoxha

Lorenc Agim Bami

Eltion Maksim Begaj

Eni Fatri Jusufi

Alma Xhaferr Quku

Fatbardha Rustem Koxhaj

Ervis Novrus Sulaj

Ridvan Tomor Murati

Denada Bujar Halili

Alban Ndrec Petoku

Urim Ramazan Gaçi

Albano Përparim Sula

Mareglen Ismail Imeri

Ervin Hair Dollani

Eljon Astrit Hoxha

Ilia Aleksandër Naçi

Halit Dritan Pëllumbi

Gazmen Bajram Neziri

Pavlina Kristofor Mjeshtri

Albana Rrapo Muçaj

Nertila Mehdi Hidri

Brunilda Mahmud Burnazi

Aida Artan Zhupani

Fioda Lazo Graçi

Rigers Marios Kushta

Albert Rakip Peshku

Kejdi Kosta Serani

Bardha Dod Ndrelalaj

Redjana Avni Bora

Elkjer Shkëlqim Kurmeta

Jetona Eqber Koçibelli

Sidorela Lazam Hasa

Arentina Namik Muha

Alma Hydri Spaho

Saimira Buran Xherimeja

Orgest Njazi Serani

Rozana Kastriot Çela

Klajdi Beqir Ahmeti

Alban Seid Mersini

Feliks Asqeri Hodaj

Andi Gafur Topçiu

Arbër Hektor Zeqaj

Ilir Avni Lalaj

Viola Aleksandë Xhemali

Shqipe Lutfi Hoxha

Nazmie Sal Mazhi

Elona Ilia Nika

Laert Enver Selami

Gerta Llazar Nuredini

Genti Flamur Feruni

Alketa Veli Braho

Borana Përparim Kalemi

Mario Leonardi Saliraj

Marjana Miftar Alcani

Ledjon Dashnor Hysenaj

Alban Miftar Alcani

Reme Ahmet Cibaku

Arbër Myrtezan Xhangolli

Neki Pëllump Zaimaj

Ermal Nikollaq Petushi

Ana Llukan Telo

Sokol Demir Mullaj

Megi Reis Mulita

Majlinda Mark Geci

Bashkim Osman Sula

Eraldo Hamdi Zerellari

Klevis Gramoz Karafilaj

Petraq Sokol Collaku

Alba Spiro Visha

Edmond Lulzim Murja

Florinda Fatos Kapllani

Herla Muhamet Praka

Gerti Maksim Prifti

Enkeleda Sako Salillari

Afërdita Avdulla Presheva

Florian Pëllumb Sado

Elsenito Sejdin Musa

Mirlinda Habip Guci

Ergys Enver Ibërshimi

Ina Arben Jakupaj

Olti Fatmir Kurteshi

Kujtim Ylli Kadilli

Shpëtim Vullnetar Hodo

Demir Besnik Koçi

Valter Shpëtim Zite

Marsela Sulejman Bollguri

Julian Fidai Manga

Enkeleda Bajram Shkembi

Romeo Kujtim Kelolli

Juxhildo Zija Koçi

Enkeleda Ilir Daullja

Neri Sherif Velaj

Zamira Caf Kodra

Erigerta Bashkim Tabaku

Ermir Vasil Prifti

Dorjan Agron Kamenica

Dionis Myrteza Muka

Visar Zenel Hyseni

Silvana Asim Toska

Blerina Kristaq Puka

Kliton Veip Abedini

Arjan Musa Shehu

Ervin Vangjel Qirjako

Erlin Kostandin Dorre

Marjo Nikollaq Dumani

Eridon Rasim Uka

Albi Edmond Hoxha

Valter Tomorr Pasha

Mariglen Dilaver Jaçe

Anilda Lukë Gjini

Tonin Vitor Ndoci

Elisa Nazmi Çela

Ilirjana Fezi Zerani

Gentian Qenan Tregaj

Dhurata Islam Balla

Erjona Xhezmi Kapaj

Julian Sako Doko

Genti Qazim Dulja

Oltion Zenel Korreshi

Gerti Xhevit Toçka

Rigers Kastriot Delilaj

Aleksandër Gëzim Ferzaj

Orsida Petref Golemi

Zamir Ilir Bebja

Lesjan Rushan Dosti

Blerim Benardin Gjoka

Lindita Sali Zani

Andi Bari Lila

Rozeta Hetem Mana

Klara Agron Zeqillari

Jonida Dashamir Zylalaj

Gjyste Zef Lushi

Violeta Llesh Bardhi

Elidjon Teme Banushi

Ardit Bujar Dragoti

Liljana Agim Kalemi

Ardijan Qamil Deda

Erenit Bajram Vatoci

Erviola Xhevalin Uka

Eni Hajdër Dosti

Fatjona Arben Gogollari

Besmir Tefik Kushova

Alsida Muharrem Zotaj

Diola Besnik Muhameti

Florand Xhevair Jaupaj

Elda Nazmi Hidri

Mimoza Hetem Zeneli

Elvana Sulo Sadiku

Sonja Artur Sinirukaj

Nestor Lefter Saka

Iris Thoma Leka

Andon Bardhosh Haxhiraj

Xhorina Sotiraq Mone

Eri Bejo Bizhga

Erjona Rasim Krasniqi

Amarildo Partizan Shahllari

Elona Lonidha Fidhe

Enkeleda Asllan Kamberi

Ilir Zini Spaillari

Jashar Nuri Sraqi

Jetmir Enver Perseku

Dasaret Hezhder Bizhga

Evisa Astrit Kadriu

Flamur Mafmut Grori

Klea Çuman Silaj

Valter Hamit Baze

Florida Gëzim Shehu

Denis Fitim Keshi

Andi Robert Xhelili

Selvi Ali Baci

Ervis Myzafer Gjoni

Sokol Myftar Ibrahillari

Elidansa Gëzim Dervishi

Erion Hiqmet Zyfi

Astrit Myqerem Sakaj

Algert Telha Ibro

Saimir Selim Çuka

Eridon Ahmet Saliaj

Esmeralda Ali Caushi

Vasilika Jashar Beqiri

Vasilika Ramis Kume

Eraldi Lefter Meçe

Besmir Myftar Likaj

Ermal Avdyl Hamza

Erjon Bajram Guri

Kasem Hazbi Shehaj

Aurel Shpëtim Guri

Antuela Petro Plaku

Klaudia Vehbi Kurti

Riza Rrapo Koçiaj

Arsen Mehmet Nazo

Lazer Lin Jaku

Erjona Muhamet Zogaj

Leonard Bilbil Hasanaj

Nikoll Xhorxhi Silo

Jeorida Mestan Shllaku

Dritan Skender Çaushi

Rizens Petrit Shena

Mariglen Viktor Naska

Fadjos Nuri |Xhafa

Ermal Osman Mezini

Lediona Liko Shpërdheja

Ylli Selfedin Veshi

Arvjen Qazim Ramohitoj

Fiziana Agim Bora

Isa Mblerim Bregu

Rezana Sokrat Ndreçka

Ervist Safet Hyseni

Ronald Jako Tartaraj

Lumturije Zejnel Bici

Donaldo Tanush Ndrejaj

Jonida Nail Sulejmani

Vjollca Thanas Kila

Stefani Llazo Papa

Et’hem Kudret Jaçe

Viarda Llazar Zoi

Rudina Livan Muça

Arnilda Gëzim Canaj

Edison Bekim Rrodhe

Llazar Andre Ciko

Denisa Ilir Buzi

Andon Ligor Jonuzi

Alban Sabri Mesi

Anita Vath Çaushi

Ramazan Feta Uku

Bujar Ramazan Harizi

Vilma Hajdar Myftari

Senada Liman Vogli

Matilda Skender Qemalli

Martin Gezim Kazhaja

Manjola Hysni Ibraliu

Petrrit Qazim Ramushi

Rigerta Shkurt Dafku

Sonila Idriz Ferhati

Denis Dylber Saliu

Oltjan Ramiz Hida

Alban Rakip Karaj

Marjeta Haqif Gjeta

Eglin Sulejman Beka

Fatos Kasem Gjuzi

Festim Gani Ceni

Renaldo Gezim Dosti

Zef Martin Delia

Sokol Gjovalin Çuni

Klevin Fiqiri Lalaj

Mariglen Hysen Dedej

Luan Bajram Dedej

Mustafa Ferit Muço

Kujtim Demir Roshi

Përparim Adem Qefalia

Ndriçim Zeqir Doka

Gazmir Fatmir Picalli

Fatjon Hysni Cani

Fran Kolë Prela

Elton Astrit Ajdini

Klorent Bektash Ramo

Florenc Hasan Boshnjaku

Andi Shaban Tufa

Beqir Besim Tafani

Marin Ashim Beqiri

Aleksandra Jorgo Pango

Blendi Hamdi Koçi

Mariglen Hajri Vreka

Ditmir Arif Kastrati

Oltjan Nevruz Çakrri

Naile Asllan Gjonaj

Margin Selim Sala

Astrrit Shefqet Çullhaj

Muharrem Kadri Gezdari

Blerim Zaim Troci

Taulant Myzafer Bendaj

Marsela Shkëqim Demaj

Sali Skender Xhaferri

Igli Arben Ceka

Alvaro Viktor Hoxha

Aldi Fein Feinaj

Nertila Urim Jolla

Erman Trifo Marko

Flatun Mustafa Jonuzaj

Shkëlqim Fadil Veli

Ergest Bujar Qafoku

Sonila Viktor Xhari

Ergest Shpetim Poçi

Edmond Fadil Velija

Genci Ramazan Ajazi

Gëzim Petrit Koçollari

Luan Ramazan Çurri

Sead Halil Muriqi

Hatixhe Adem Lama

Eduart Qerim Dërvishi

Lumturie Ali Hasanaj

Kastriot Baki Rreçeku

Enrik Bedri Stafa

Mikel Kujtim Rroshi

Roland Bajram Nela

Redi Xhelal Muça

Fatmira Sherif Duka

Sami Farik Kamberi

Elton Enver Cani

Demir Eshref Loga

Elis Selman Kraj

Idajet Myslym Sultafa

Emiljano Sazan Hoxha

Silvana Ali Bajrami

Mehmet Halit Selmani

Met Xhevdet Gjikola

Bujar Besim Kamberi

Ali Ramiz Dedja

Roland Fatmir Doka

Flavion Skender Hoxha

Pajtim Emin Shabanaj

Bajram Ramazan Qorri

Roland Bashkim Beka

Zenel Gëzim Dajti

Flogert Musa Lika

Mario Arjan Rasa

Edi Hysen Shera

Istref Petrit Hoxha

Fatos Petrit Luli

Iridion Mustafa Qefalia

Sokol Petrit Hoxha

Ervin Shefqet Dani

Ada Shaqir Qarri

Fllanxa Imer Kodra

Ermal Muharrem Gryka

Dila Gjet Doçi

Valmira Mustafa Gjoni

Noel Kastriot Xhafa

Ervis Hysni Çela

Elvisa Baftjar Prejsi

Parid Agron Varrosi

Fizeleni Çelo Lekli

Klodoaldo Shpëtim Lamçaj

Denis Zef Vocaj

Hysni Astrit Brati

Erjon Ylli Braho

Ermira Isuf Isufaj

Albana Enver Liza

Arsen Astrit Agolli

Elvi Bajram Hysa

Dritan Besim Huqi

Kleanti Perikli Biti

Marin Abdulla Çeça

Shkelqim Nazmi Xhilaga

Klajdi Naim Rrafmani

Blerta Vladimir Liço

Morena Nazmi Shkulaku

Eriban Bashkim Mukaj

Elton Sulejman Kamerri

Bukurie Fatmir Prenga

Xhafer Abdi Leci

Suela Nikoll Medha

Emirjeta Tahir Toçka

Olson Xhevdet Hadaj

Alma Zeqir Murja

Fatjon Nimet Bejleri

Lisenko Ilirjan Arapi

Idaet Zeni Kanto

Altin Kol Jaku

Ksajmel Selami Dervishi

Marinela Muharrem Brokaj

Anjeza Ibrahim Rrahmani

Arbëri Jovan Gjika

Rolanda Lutfi Korra

Ernest Enver Karaj

Erlin Ermal Uznova

Enkel Roland Xhelili

Elton Tonin Cara

Liljana Mitro Marku

Dallandyshe Sulejman Zina

Gurali Reshit Koçi

Jasmina Memo Malaj

Albana Behexhed Lezo

Elsuida Shaban Plasa

Erkenc Kujtim Nako

Blerina Hamdi Spaho

Enis Sefer Nikollari

Arbër Mekall Prence

Armando Dervish Kondaj

Aleksander Tuni Rushe

Edmond Jani Nikolla

Frang Nikoll Strolaj

Rudina Vangjel Bitraj

Silvana Enver Barçi

Dorjana Hamid Keqi

Enea Kostaq Godroli

Elda Qezar Kasimati

Alba Fatos Shkelqimi

Edisa Rexhep Alla

Fatime Sadik Xhaferaj

Ismet Osman Vasku

Marsida Ferit Ramadani

Edmond Pashk Rica

Klaudjo Gjergji Nace

Fation Gazmend Shaqiri

Artjon Theothor Jani

Albian Pjeter Marku

Alfred Besim Demiri

Albi Mustafa Shima

Fjoralbi Bashkim Arapi

Gentian Ali Balliu

Erjola Ylli Braho

Katerina Dritan Tuga

Indrit Umer Alla

Marsela Xhevahir Allmuça

Altin Xak Denija

Fatjon Ilir Llënga

Ardita Skënder Hodo

Anisa Luan Hala

Besjan Luan Durrësi

Gezim Myftar Brahaj

Brisold Bahkim Arapi

Gertjola Vasil Tërpo

Blerina Gëzim Muçoimaj

Aida Flamur Malaj

Mustafa Bashkim Masha

Anesti Dritan Xheblati

Eva Meleq Verça

Entela Enver Duraj

Grisild Skënder Dyli

Klotilda Harun Murrani

Krenar Atem Burimi

Valbona Abedin Elmazaj

Sygrida Ahmet Zguri

Ferit Sul Cakoni

Visi Vlash Prendi

Suela Xhevat Kalia

Suela Mahmut Zenelaj

Fjoralba Xhemal Troci

Fation Fatos Sheme

Klodjan Mustafa Stafa

Klarita Kujtim Katroci

Mirjana Ahmet Beqoro

Xhenis Bari Sina

Mirsat Lutfi Nuredinaj

Dorjana Yllson Bezat

Blerta Shkelqim Tahiri

Lorena Nail Suloti

Alda Iljaz Qendro

Ervis Hasan Kamani

Islam Beqir Sinani

Zamir Hysen Hysenji

Aleksander Luan Ibrahimi

Klement Hasan Qerimi

Romina Gramos Islamllari

Klodiana Sefedin Biçaku

Enkeleda Hasan Xhija

Leard Shyqyri Kruja

Aurel Safet Kasaj

Genti Myslym Caslli

Vitore Qirjako Veli

Isak Fadil Bardhi

Dallendyshe Ehat Stafa

Violeta Ehat Hajrullahi

Blerta Xhevit Voja

Florjan Qemal Masha

Ervisa Lavdi Bani

Ana Maksim Gjeçka

Marsela Behexhet Kala

Çezar Gezim Dulja

Enian Luan Meta

Miranda Shaban Kolaveri

Dorina Rome Liçaj

Bledar Krenar Lazaj

Florinda Osman Ponari

Sonia Spartak Boshnjaku

Dervish Hysen Gjoka

Areta Virjon Hysaj

Dhurata Faik Elezi

Leonora Niko Ceka

Kreshnik Kujtim Lila

Olta Mit`hat Salianji

Edlira Hyqmet Pashaj

Albesa Ramadan Bileri

Arjonela Feruz Murataj

Nadire Rexhep Ramaj

Klotilda Behar Kocalli

Rosel Gurazi Serjani

Basri Mexhit Hakcani

Milisao Gezim Mahmutaj

Afrim Baftjar Çaushllari

Oligerta Jani Ylli

Enrik Andon Stajo

Vojsava Servet Gjollku

Arbjona Gjergji Gode

Enisi Dedë Nishaj

Renald Ramazan Peqini

Alfons Skender Karaj

Ardi Bujar Baku

Ogert Gjergji Collaku

Emanuela Zija Sulçaj

Emanuela Kujtim Karati

Redi Edmond Kamberi

Rifan Jahja Bali

Gentjano Ndriçim Salla

Izmir Lavdosh Kanani

Leonard Sulejman Brati

Erin Lutfi Muça

Aurora Bashkim Killo

Gazmir Ahmet Rruplli

Dolorez Besnik Kapaj

Korab Zerun Zeruni

Edlir Zenel Orhani

Aida Namik Mustafaraj

Edlira Xhemal Midha

Jorida Kleo Kekezi

Ardit Adim Hodaj

Besnik Sulo Cica

Zana Qani Rrupli

Elda Ndreu Çerepi

Edvin Llambi Mone

Blerina Xhemal Kazaferi

Ilir Skender Alliu

Brikena Albert Sallo

Elvis Shpëtim Bodinaku

Silvjo Albert Dushi

Selim Agim Ziflaj

Fejzi Teki Bekteshi

Indrit Frrok Gjinaj

Ardian Fatos Seitllari

Hermes Odise Plaku

Ledian Pëllumb Agalliaj

Alida Xhemal Binaj

Markeljan Marko Nikolla

Esmeralda Sami Hoxha

Endrit Ndriçim Shani

Roland Mark Ndreca

Rodeo Ermir Kasneci

Roberta Bujar Pashka

Kreshnik Besnik Daci

Ana Xhevat Tice

Arbiana Preng Rrapi

Minushe Brgtash Lumani

Armando Arben Biba

Jonida Pandeli Gogo

Dritan Abdi Musta

Lisena Lutfi Alla

Alfrida Hasan Fejzi

Jutbina Gjergji Markaj

Valentina Llesh Tuci

Leta Shpëtim Osmani

Blerta Gëzim Tusuni

Albert Trushi Thoma

Kujtim Ali Zalli

Dionis Fitim Kokaj

Arbër Dod Gjinaj

Besiana Xhevat Hasmuça

Santilian Hekuran Pazi

Rexhep Rrahman Trashku

Lorela Xhemil Musta

Armela Jani Rroko

Blerim Ferdi Leka

Ardit Hasan Kapllanaj

Ani Enver Agushi

Anesti Flamur Kapllani

Jeton Hakik Dapi

Kreshnik Ylli Gjini

Artur Shaban Kupi

Sokol Myslym Qaja

Emiljano Xhelo Kananaj

Eljo Trifon Prifti

Klara Hakik Sheqi

Oltion Mustafa Kanani

Margarita Perllat Gjonaj

Miki Arben Çano

Marinela Bardhok Doda

Ervin Sulejman Muça

Arlind Astrit Hajro

Ulpiana Flamur Aliaj

Sami Fehmi Karaj

Ornela Mevlud Dervishi

Sokol Feim Kryeziu

Anisa Gjolek Myrtaj

Mario Myftar Shehi

Mariglena Nadir Kokalari

Anila Zija Lleshi

Enerjeta Shkelqim Kapaj

Gazment Pellumb Suku

Dritan Flamur Zholi

Entela Jasin Abdul

Arben Enver Muho

Ermir Sokrat Marku

Rudi Osman Osmani

Briken Agron Burgjia

Arselon Ilmi Basha

Andi Nazmi Nanaj

Mirosh Ramazan Blloku

Eduart Alush Kukolli

Holtjon Zenel Orhani

Ylli Xhemali Kadriu

Ervin Adriatik Zaka

Klodian Osman Lulja

Sonila Agim Rexhmataj

Romir Xhevit Mukaj

Armand Ilir Basha

Kosovare Xhemajl Bajramaj

Elda Luan Elezaj

Olger Rraif Muska

Shkelqim Avni Çollaku

Drini Novruz Murataj

Bardha Shefqet Mara

Feim Medi Bici

Elvin Baftjar Hida

Elfrida Vehap Lamaj

Elton Vladimir Sopiqoti

Loreta Çarçan Çarçani

Florinda Ivzi Mata

Arta Ramis Xhaka

Juela Pëllumb Mehmetaj

Ermal Hekuran Domi

Arbër Bujar Dingo

Elsa Fetah Lumani

Blerand Fidari Kajaçka

Ediola Bujar Leka

Riselda Astrit Sheme

Suada Aleko Rira

Amarildo Nazmi Uruçi

Aurora Piro Xhorxhi

Erda Novruz Hoxha

Elidjon Veis Veis

Albion Dashamir Repa

Danjela Ditron Bregu

Suena Ilirjan Saliaj

Kevin Novruz Hoxha

Megi Bujar Zani

Erald Sadik Lengo

Dhurata Haki Ejup

Redona Vladimir Halili

Elona Mersin Greca

Heliana Martin Ndoci

Ilir Astrit Sinomati

Gregor Krist Andomi

Endrit Nazif Seferi

Amlet Veledin Balla

Antuela Robert Male

Marsida Sulejman Lofca

Ardit Jeton Lazri

Amarildo Arben Sulejmani

Donika Refat Gjpi

Erjon Maksim Nako

Antiola Andon Zotaj

Tereza Petrit Disha

Doned Fatmir Hënaj

Gentjan Sami Sula

Indrit Adem Shehi

Ali Amet Selenica

Blerta Bashkim Haxhiymeri

Alkion Petrit Dalanaj

Elvis Xhemal Soja

Sonila Qemal Mema

Manushaqe Selim Shaban

Ada Xhemali Shabani

Armandi Arqile Dine

Rolanda Maliq Xhari

Olsi Engjëll Veçani

Ylber Muharem Mema

Edmond Bashkim Demollari

Ened Shpëtim Kalenja

Persida Jani Preka

Denis Maksut Zela

Armand Demir Mesutaj

Ervis Kostandin Loli

Klodian Agim Shevroja

Besmir Avni Shehu

Lirjan Bujar Muça

Luljan Bujar Basha

Eva Mikail Bame

Elton Fatmir Miraka

Frederik Beqir Murrizi

Irena Sabri Spahiu

Rodolf Lutfi Stoli

Silvi Bardhyl Gjyzeli

Andi Ferdi Kastrati

Enkis Sokol Aliaj

Erjon Telha Dorzi

Romeo Munir Gjipi

Henri Agim Balla

Artan Munir Gjipi

Shkëlqim Dalip Xhemali

Edmond Man Kuliçi

Ermal Fatoss Çili

Florida Vasil Ilia

Enton Kujtim Hatia

Klodjana Mustafa Behlula

Amarildo Qerim Merizaj

Fjola Dervish Remanica

Endi Xhemil Toska

Iris Fatmir Rada

Adelina Bashkim Muça

Silvia Kastriot Kondi

Ymer Bajram Murati

Samet Laver Likaj

Bashkim Seit Kryeziu

Rinush Ramazan Sula

Klaus Petrit Menekshi

Esmeralda Kostandin Dhiamantopoulos

Florian Përparim Celibashi

Renato Hekuran Arapi

Miri Kosta Zeneli

Mexhit Qeram Izetaj

Brunilda Adem Uka

Robert Lutfi Stoli

Gentjan Agim Qose

Altin Islam Shkoza

Blerina Engjëllush Serjani

Aurela Kuxim Çuçka

Leonard Lutfi Quku

Erind Shkëlqim Agolli

Mateo Ilir Nerguti

Violeta Fatmir Topalli

Sara Naim Vezi

Miguel Minush Krasniqi

Adriana Rakip Dino

Arjona Arshi Bedaj

Klaudia Skënder Boçi

Mario Bashkim Muslia

Valbona Sherif Cenkollari

Ledion Dhimitraq Kukureci

Nikolin Dhimitraq Kukureci

Enkeleida Melsi Alimemaj

Eri Rifan Bulku

Ernela Albert Meçani

Ilian Jordan Mazniku

Elsa Vladimir Sakaj

Kristi Albert Gusho

Erisa Xhevahir Ymerali

Olsa Hydri Latifi

Arben Veli Suta

Martin Bujar Hysenllari

Gentian Xhevat Horanlli

Anduel Pandeli Cauli

Fation Pellumb Xhafa

Bledar Fuat Karagjozi

Ina Llazi Rrushi

Xhovana Skënder Naxhaku

Arlinda Saimir Drenofci

Altin Haki Kalaja

Armando Birbil Korkuti

Lorenc Baki Bushaj

Nikela Reshat Caka

Arbër Kasëm Xhelo

Eris Besnik Ajazi

Eriola Fatmir Nallbani

Majlinda Pashk Çoku

Bujana Bujar Tonçina

Egli Sami Alcani

Armandi Ago Moçani

Xhejson Mark Marku

Artur Skënder Dajti

Blenard Ndue Dudi

Erinda Lulëzim Tomani

Gramoz Miti Ngresi

Florjan Zabit Agalliu

Elsa Kodhel Çuku

Bledi Sazan Qendro

Elis Arben Zemblaku

Endri Adem Kaca

Ergin Nasuf Miftari

Gëzim Dhimitër Çuçka

Sani Sefedin Goza

Saimir Byrhan Dani

Florian Bashkim Caka

Estenela Rexhep Kola

Endrit Maliq Karameto

Orjola Xhelal Omi

Alban Sali Muça

Kliton Njazi Dosti

Suela Shaqir Hoxhalli

Jonisa Vllashi Kita

Juliana Lulëzim Gishto

Gentian Luan Mera

Aldi Albert Canaj

Afrim Rexhep Çangeli

Laureta Fatmir Bregasi

Petralba Muhamet Domi

Gejsu Armandi Selimi

Elton Hiqmet Xhambazi

Fatbardha Sabah Alia

Matilda Shpëtim Diko

Eglantina Gramos Shkurta

Gentian Mihal Bushi

Martin Haki Roçi

Magi Xhavid Lika

Adelina Luan Stafuka

Renato Bujar Mullaj

Fatjon Izaet Kotori

Marsel Seit Veli

Donaldi Ilia Ziso

Sonila Ferit Tafa

Fatjon Shefqet Lika

Arjana Pjetër Karroja

Arjan Iljas Baci

Klodjan Ismet Karaj

Vanesa Vesel Alimena

Adela Vladimir Tashi

Arlind Lirjan Binaj

Liljana Idaet Meçaj

Klodiana Terpe Rada

Orjola Edmon Muçllari

Shame Rexhep Belba

Eralda Fillor Prifti

Orjola Fatmir Baba

Elona Ramadan Spahi

Shkëlzen Enver Haka

Esmerald Hastrit Likaj

Eraldo Jemin Dura

Borda Bardhyl Lleshi

Ujeza Ram Hykaj

Julian Taqo Buda

Klodiana Shpetim Kele

Martin Shukri Rama

Eduard Muhamet Kateshi

Gerta Luftar Matohiti

Besmir Shaban Dani

Kejdi Xhelal Ahmetaj

Adrian Skënder Baho

Besnik Ram Mekaj

Kejdi Viktor Jani

Ervis Xheladin Karaj

Desantila Muharrem Peka

Ervin Rakip Koko

Marsida Muharrem Ajazi

Merxhane Halil Guga

Lediana Gjergj Dhimitri

Enerjeta Fatmir Sala

Vojsava Faik Sako

Arjola Ramazan Caushaj

Isida Fatmir Qilimi

Glaundel Arben Dulellari

Mark Preng Noli

Paolo Resmi Mataj

Olsi Ilir Ishmaku

Xhulieta Hazbi Shehaj

Valmir Agron Xoxa

Elgi Flamur Mollaj

Luan Mahmut Hidri

Fatjola Agron Zelia

Erjugen Pëllumb Lamaj

Besa Bashkim Sadikaj

Adrian Sali Zaçe

Zeni Nexhbedin Goleci

Enri Vladimir Beda

Anisa Piro Dalliu

Përparim Hajredin Boshnjaku

Bledar Harulla Zaimi

Florika Sabri Kelo

Marioglen Sali Xhumari

Besmira Çaush Kullafi

Ardit Luan Kasmollari

Alketa Basri Qilimi

Ermelinda Lulzim Kallmeti

Emanuel Ndue Gjonaj

Dallendyshe Shemshidin Muda

Matisa Piro Arshiaj

Gentian Koço Puro

Albert Fiqiri Xhaferi

Leonard Ibrahim Haku

Redona Neim Rustemaj

Morena Engjëll Halilaj

Orjana Gëzim Rira

Klodiana Bedri Gjerga

Emiljano Spiro Vrohoriti

Dolorida Islam Hasa

Ibrahim Isa Brahaj

Zyra Hysni Tome

Alban Aziz Bici

Brejdon Rustem Xhavara

Rajmonda Baki Kala

Ermir Kujtim Karaj

Alban Rruzhdi Halili

Vojsava Myzafer Disha

Marjon Fatmir Shehaj

Petro Sotir Piqani

Arjon Abedin Kapllanaj

Teuta Lazam Halilaj

Laurent Maksim Balluke

Alfred Festim Meminaj

Elida Kristo Demiraj

Arjan Isuf Zika

Brunilda Latif Bashi

Petrit Lush Rrahmani

Elsa Nexhmedin Meta

Armand Avzi Hoxha

Manjola Beqir Vranezi

Ledjon Stavri Tashi

Eneida Rustem Mejdiaj

Armanda Nehim Stërniqi

Nimelda Mehmet Hysi

Besmira Skënder Minxhozi

Ina Dragush Zjarri

Valbona Ilir Kraja

Ledina Teki Hoxha

Elisa Murat Hajdarmataj

Eduard Veledin Braja

Daniel Dashnor Spahiu

Dritan Pjeter Mhilli

Gëzim Kujtim Rama

Bashkim Gani Hoxha

Brisilda Sadik Lleshi

Zamira Ismail Serani

Kleant Adil Hodaj

Shpëtim Xhemal Mollaj

Margarita Qemal Bejko

Xhino Agron Jonuzi

Sefer Shaban Çuka

Kastriot Ha san Cenko

Eva Naim Kamberi

Paola Qazim Bejleri

Ledjon Sabri Liçaj

Irena Bashkim Veizi

Laerta Hamid Keqi

Liza Ndue Kola

Hergila Hilmi Driçi

Benard Hakik Tusha

Arben Neim Qorraj

Kristi Kristaq Shollo

Spiro Aristotel Qyra

Ilir Naun Bërdufi

Ibrahim Pellumb Agolli

Dorian Kosta Zeneli

Nertila Bujar Azizi

Bledar Selman Çanaku

Augent Mazllëm Feta

Gentjana Gëzim Koprencka