Bien temperaturat dhe reshje shiu, njihuni me parashikimin e motit

Në vendin tonë moti sot do të jetë i alternuar nga kthjellime dhe vranësira të cilat do sjellin mot kryesisht të kthjellët. Reshje do ketë në zonat lindore. Gjatë pasdites vranësirat do të shtohen duke bërë që reshjet të shtrihen në të gjithë territorin. Edhe dita e nesërme do të jetë me reshje.

Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë, ku do të variojnë: në zonat malore, nga 08ºC në 21ºC, në zonat e ulëta nga 14ºC në 27ºC dhe në zonat bregdetare nga 16°C në 28ºC.

Era do të fryejë në drejtim Jugor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 6 ballë.

Në Kosovë moti sot do të jetë i alternuar me kthjellime dhe vranësira duke sjellë mot të kthjellët ku herë pas herë do zëvendësohet nga reshjet. Sot temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 08ºC deri në 18ºC dhe në zonat e ulëta nga 13ºC në 22ºC.

Më poshtë do gjeni parashikimin e motit në qytetet kryesore të Shqipërisë dhe të botës.