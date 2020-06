“Paga e luftës”, emrat e 63 mijë përfituesve

Ornela Manjani – Personave që janë larguar nga puna nga 1 marsi deri në 17 maj, do t’u jepet mundësia për të aplikuar për përfitim të pagës 40 mijë lekë, si pjesë e paketës të dytë financiare. Aktualisht me paketën e dytë për rastet e largimit nga puna me formularin ESIG27 para datës 12 mars dhe pas datës 10 prill te bizneset e mëdha, nuk lejohet të kryhet aplikimi për ndihmë, për shkak të këtij afati të përcaktuar me vendim. Me këtë afat u “dogjën” dhe shumë të punësuar, që realisht mund të ishin larguar para datës 10 prill, por që ekonomistët e kishin deklaruar Esig27 pas kësaj date, pasi në bazë të ligjit atë kanë 10 ditë afat për të deklaruar largimin. (p.sh. nëse punonjësi është larguar me datë 6 prill, afati i fundit kur deklarohet largimi i tij është deri në 16 prill, pasi ligji përcakton jo më vonë se 10 ditë nga data e largimit nga puna të punonjësit). Me një vendim të fundit, të Këshillit të Ministrave, u përcaktua që “ndihmën financiare prej 40 000 lekësh e përfitojnë ish-të punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.” Aplikimi për përfitimin e ndihmës në tatime, përveç kriterit të afatit të largimit nga skema e sigurimeve, përfshinte që procedura duhej të kryhet nga kompania që ka larguar punonjësit. Mënyra e aplikimit për të përfituar ndihmën krijoi shumë pakënaqësi të punonjësit e larguar, madje shumë prej tyre pohonin se ishin penalizuar, pasi ndërmarrjet nuk kishin kryer aplikimin. Për të shmangur penalizimet, do të lejohet edhe aplikimi i drejtpërdrejtë nga punonjësit.

Ndryshimet parashikojnë, gjithashtu, që “Në rastet e mosaplikimit nga ana e subjektit, ndihma financiare për të punësuarit apo ish-të punësuarit do të jepet menjëherë pas miratimit nga administrata tatimore. Miratimi kryhet pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administrata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo ish-të punësuarit do të dorëzojnë”.

Si do bëhet aplikimi

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton publikun se ndryshimet e fundit të VKM nr.305 datë 16.04.2020 përcaktojnë kritere të reja për përfitimin e ndihmës financiare, mbështetje e Qeverisë Shqiptare. Sipas këtyre ndryshimeve, janë përfitues të ndihmës prej 40 000 lekësh të gjithë individët, të ish-punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020. Aplikimi për punonjësit përfitues, i kryer online, nga subjektet punëdhënës, deri në datën 5 qershor 2020, i përjashton ata nga penaliteti për mosaplikim.

