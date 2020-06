Reforma Zgjedhore/ “Jini të qartë për konsensus, vullnet për zgjedhje të lira”, Meta mesazh opozitës

Presidenti Ilir Meta i ka bërë thirrje opozitës të jetë e qartë në kërkesat e saj sa i takon dialogut për gjetjen e një marrëveshje për reformën zgjedhore.

Meta theksoi se palët duhet të lënë mënjanë arrogancën, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të plotësuar një ndër kushtet e vendosura nga Bundestagu.

“Besoj se mesazhet kanë qenë të qartë. Mesazhi im për opozitën është që të jetë e qartë, të bëjë maksimumin për konsensus dhe të koordinojë sa më ngushtë me partnerët tanë dhe me komisionerët dhe Bundestagun. Ta shohin me vëmendje reformat në Shqipëri dhe anën substanciale dhe cilësinë e tyre. Është e rëndësishme që të tregojnë të gjithë vullnet për zgjedhje të lira dhe të ndershme që mos të intimidojnë qytetarët, as më arrogancën e tyre dhe as me hezitimet e tyre”, – tha Meta.