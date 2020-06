Vrasja e 24-vjeçarit në Krujë/ Mesazhi prekës i Dom Gjergj Metës: Sa shumë gjana kisha me të thanë sot. Më fal që s’munda me mbërrit në kohë

Vrasja e dy vëllezërve në Krujë ka tronditur të madh e të vogël, jo vetëm të afërm e njerëz që i njihnin dy djemtë Gramoz e Xhontil Bardhi.

Por gjakmarrja goditi përsëri duke marrë jetën e dy të rinjve.

Dhimbjen e krimit të dyfishtë ia shton dhe një mesazh i Dom Gjergj Metës, i cili kishte njohje personale me më të voglin, Xhontilin, i cili ishte pagëzuar Gjon dhe ishte një i ri shumë aktiv në aktivitetet e rinisë së krishterë.

“Sa shumë gjana kisha me të thanë sot more Gjon. Por për tash po të them vetëm lamtumirë! E më fal që nuk munda me mbërritë në kohë …

Lamtumirë Gjoni i mirë! Lutju Zotit për ne!”, – shkruan Dom Gjergj Meta.