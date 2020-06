Ekspertët japin lajmin e mirë: Vaksina kundër COVID-19 mund të jetë gati në janar

Ekspertët e sëmundjes infektive nga Instituti Kombëtar i Shëndetit dhe Qendra e Kërkimit të Kancerit Fred Hutchinson thanë se shanset për të zhvilluar një vaksinë të suksesshme kundër koronavirus deri në janar është një sfidë, por është e mundur.

“Çdo gjë do të jetë e përkryer nëse kjo do të ndodhë,” tha Dr. Larry Corey, një ekspert kryesor në zhvillimin e virologjisë, imunologjisë dhe vaksinave Fred Hutch. Pra, a do të jetë e mundur që të kemi një vaksinë deri në janar? Po, mund të ndodhë, ”shtoi Corey.

Dr. John Mascola, drejtori i Qendrës së Hulumtimit të Vaksinave në Institutin Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive të NIH u shpreh se e vetmja jë që ka rëndësi janë të dhënat e vaksinës.

“Të gjithë shkencëtarët e vaksinave në botë, mund të bëjnë parashikime nga të dhënat që kanë por e vetmja e dhënë që ka rëndësi në fund të ditës është nëse bëjmë një studim të kontrolluar nga placebo atëherë ne mund të themi me besim se vaksina funksionon, “tha Mascola.