PD “ndez motorët” për zgjedhjet, Basha: Fokusi ynë, ringritja ekonomike

Lulzim Basha, kreu i PD-së mblodhi sot kryesinë për të diskutuar rreth situatës politike, reformës zgjedhore dhe përgatitjes për zgjedhje.

Kjo mbledhje vjen vetëm dy ditë pas arritjes së marrëveshjes në parim mes palëve politike për ligjin e ri zgjedhor.

Në fund të saj, kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka folur për mediat, teksa është shprehur se opozita e bashkuar do të fokusohet te ringritja ekonomike.

“Sfida më e madhe e çdo familje, e çdo shqiptari, është kriza ekonomike. Kjo krizë nuk mund të zgjidhet nga ta që zhvatën Shqipërinë. Ndaj e gjithë vëmendja jonë është tek e ardhmja. Një ekonomi e fortë, një Shqipëri e fortë. Ndaj PD dhe opozita e bashkuar janë të vendosur të paraqesin platformën ekonomike kudo në Shqipëri. Ne do t’i fitojmë zgjedhjet, do të kemi në fokus ringritjen ekonomike. Ky do të jetë përqendrimi i gjithë energjive tona. Do përqendrojmë gjithë energjinë tonë te fitorja e zgjedhjeve të ardhshme dhe zgjidhja e krizës së rëndë ekonomike, duke iu ofruar planin tonë shqiptarëve, për t’u kthyer ekonominë atyre”.