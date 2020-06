Policia i merr patentën/ Reagon Shkëlzen Berisha: Ndjesë për shpejtësinë, nuk kam kundërshtuar efektivët

Pas lajmin se Shkëlzen Berishës i është marrë patenta, ka reaguar ky i fundit. Nëpërmjet rrjeteve sociale, djali i ish-kryeministrit duke kërkuar ndjesë për shpejtësinë, ka thënë se nuk I ka kundërshtuar forcat e policisë.

Statusi i plotë

Te dashur miq se pari me duhet ta nis me nje ndjese per kalimin e shpejtesise se lejuar sepse ajo kercenon jeten e te gjitheve. Se dyti, ne lidhje me nje shpifje te shperndare sot nga media prane qeverise deshiroj te sqaroj se per asnje moment dhe ne asnje rrethane, asnje procedure ligjore apo punonjes i rendit nuk eshte kundershtuar nga une gjate ushtrimit te detyres.Dokumenti i kerkuar ne zbatim te ligjit eshte dorezuar po ne zbatim te ligjit, pa asnje lloj debati, kundershtimi apo refuzimi. Nese do ishte ndryshe sot ne vend te shpifjeve te mediave prane qeverise do duhej te kishim nje padi nga ana e policise per kundershtim te saj gjate ushtrimit te detyres. Por ne vend te akuzes kemi shpifjen, sepse e para kerkon prova ndersa e dyta vetem leket e atyre qe e sponsorizojne.