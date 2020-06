Sëpatë shitësit të bananes për varrin e nënës/ Vret veten në burg autori (Detajet)

Gjatë ditës së sotme është publikuar lajmi i vetëvrasjes në burgun e Krujës e një të burgosuri nga Korça. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme në burgun e Zaharisë ku trajtohen dhe vuajnë dënimin të gjithë ata persona me probleme të shëndetit mendor. Viktima ishte autor i një ngjarje të rëndë të ndodhur 4 muaj më parë.

Zamir Topi qëlloi me sëpatë një shitës bananesh në Korçë duke e lënë të vdekur në vend.Zamir Topi, autori i vrasjes me sëpatë të Dashnor Osmanit, ka varur veten në qelinë e tij në orët e vona të darkës. Burimet konformojnë se Zamir Topi kurohej me mjekim të detyruar për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike.

4 muaj më parë Zamir Topi ka goditur me sëpatë në kokë shtetasin Dashnor Osmani duke e lënë të vdekur në vend në Pazarin e Korçës. Vetëm pak minuta më pas ai u kap nga policia duke mbajtur sëpatën në dorë.Zamir Topi deklaroi në polici se shkak për ngjarjen e rëndë është bërë një sherr me Dashnor Osmanin për varrin e nënës. Autori pretendonte se Topi, i cili shiste banane në zonën e Pazarit të Korçës, i ka dëmtuar varrin e nënës.

Topi dhe Osmani kanë varrosur në 2014 në Korçë të afërmit pranë njëri-tjetrit, dhe autori i krimit kishte ngritur pretendimet se Dashnor Osmani i kishte dëmtuar rëndë varrin e nënës së tij.Zamir Topi ka deklaruar se i kishte kërkuar Osmanit të hiqte varrin e të afërmit nga aty dhe t’i rregullonte varrin e nënës. Mes Osmanit dhe Topit ka pasur konflikt të vazhdueshëm për këtë çështje.Gjatë marrjes në pyetje mësohet se Topi ka shfaqur pendesë për krimin.Ndërkohë që familja e autorit, të cilët kishin më shumë se 1 muaj që nuk kishin komunikuar me të, ka hapur dyert e mortit në fshatin Pocestë./syri.net