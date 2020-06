U shërua nga COVID-19/ Ukrahinasen e presin me lule jashtë Infektivit

Një shtetase ukrahinase ka lënë Infektivin, pasi prej kohësh ishte e shtruar në spital. E prekur nga Koronavirus në Sarandë, ajo u shtrua tek Infektivi pasi u ndje më keq.

Por duket se tashmë ajo është përmisuar dhe ka lënë spitalin. Por tek rrethimi i jashtëm, ajo është ndeshur me një surprizë. Ashtu si shihet edhe nga fotot një djalosh e ka pritur me një tufë lule në dorë. Ndoshta i dashuri apo një mik i mirë e ka suprizuar me lulet, duke ia bërë edhe më të bukur këtë moment.