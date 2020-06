Ardian Çapja në gjendje kritike, snajperisti e priti disa orë të dilte dhe e qëlloi me armë prodhim finlandez

Ardian Çapja është qëlluar në një distancë nga 250-300 metra në vijë ajrore. Kështu bëri të ditur gazetarja Klodiana Lala e vendosur në zonën ku ndodhi atentati ndaj 55-vjeçarit. Ajo tha se autori ka qenë i pozicionuar në kodrën e Krastës ndërsa e ka ruajtur Ardian Çapjan dhe ka qëlluar një plumb nga snajperi model finlandez i cili mund të qëllojnë në distancë mbi 600 metra.

“Snajperisti ka qëndruar disa orë në pritje që Ardian Çapja të dilte në rrugicën mes dy vilave luksoze, ku është qëlluar me snajper. Automjeti tip ‘Volksëagen’ me të cilin janë larguar snajperisit dhe personi që e priste është me targa të vjedhura. Grupe ekspertësh kanë kontrolluar zonën por nuk është gjetur ndonjë gëzhojë.

Arma dyshohet se është snajper prodhim finlandez që qëllon në distancë mbi 600 metër.

Dyshimet janë se bëhet fjalë për përplasje të grupeve kriminale. Çapjas i është dërguar dhe formulari nga OFL dhe policia e deklaronte si kreun e një grupi kriminal. Bëhet fjalë për një hakmarrje mes grupeve kriminale që vijon prej vitesh”, deklaroi Lala.

Ndërkaq, nga sa mësohet, 55-vjeçari ndodhet në Spitalin e Traumës ku i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.

Sipas mjekëve, Çapja ka marrë një plumb tejshpues i cili i ka hyrë në shpatull e i ka dalë në kraharor.

Ai i është nënshtruar një operacioni mjaft kompleks, pasi plumbi i ka prekur arterien e zemrës dhe ka pasur shumë humbje gjaku.

Mjekët e spitalit të Traumës thanse se plumbi gjithashtu ka prekur nervat e zemrës dhe gjendja është kritike, ndërsa do të jenë 3-4 orët në vijim që do përcaktojnë gjendjen e tij.