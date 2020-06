Berisha: Të sëmurët me kancer mbeten pa radioterapi! Si u likujduan substancat radioaktive pa ardhur në Shqipëri

Sali Berisha, ish-kryeministri i Shqipërisë ka publikuar denoncimin e dy qytetarëve që flasin për kontrata fiktive në QSUT që kanë të bëjnë me substanca radioaktive të domosdoshme për kryerjen e radioterapisë.

Berisha shkruan se të sëmurët me kancer mbeten pa radioterapi, ndërsa substancat radioaktive ndonëse nuk kanë ardhur likujdohen me firmë të Drejtorit të IT dhe Inxhinierisë Klinike Rezart Veipi dhe drejtorit të QSUT.

POSTIMI I PLOTË I BERISHËS

Breaking Neës!!

Te semuret me kancer mbeten pa radioterapi!

Mafiozet Joti dhe Veipi likuidojne substanca radioaktive qe nuk kane ardhur ne Shqiperi!

Parate e tyre vidhen me tendera sekrete!

Kater punonjes qe nuk pranojne presionin qe te firmosin krimin japin doreheqje ose shkarkohen nga detyra nga mafiozet Joti dhe Veipi, te cilet kane mbeshtetjen e Ndrikull Hajnise, e cila duket se shperblehet per mbeshtetjen. sb

Doktor Berisha kam nje lajm urgjent. Rezart Veipi Dr i IT dhe Inxhinjerise Klinike me Dhjetor perzuri shefin e sektorit te Inxhinjerise Klinike Ardit Caushi. Arditi nuk firmoste kontratat sekrete me Fedosin per materialet Radioaktive. Sektori me Fjale ishte pa shef dhe likuidimet e materialeve radioaktive i firmoste Rezart Veipi sikur kishin ardhur ne te vertete kontratat sekrete nuk kane sjellur asgje.

Shefja e radiologjise dhe vartesit nuk pranuan kurre te firmosin. Ne vazhdimsi nga janari ne Prill I firmosi likuidimet Rezart Veipi. Pas denoncimit nga qytetari dixhital Rezart Veipi dhe Enkelejd Joti ushtruan dhune verbale tek vartesit per te firmosur. Shefja e Radiologjise Drilona Kishta nuk pranoi dhe ka paraqitur dorheqjen para disa ditesh. SI perfundim e hoqi dhe te.

Dhuna verbale vazhdoje dhe me shefen e Teknologjike se Informacionit per te firmosur tendera sekret fiktiv. Enkelejd Joti , Rezart Veipi e hoqen nga puna dhe Belina Hoxhen qe nuk firmoste. Shefe e Teknologjike se Informacionit. Nderkohe ne te tille situate edhe Majlinda Shehu drejtoreshe Juridike largohet vete nga ky llum.

Ministria eshte informuar disa here por duket se ndane me ta parat e vjedhura.

Materialet Radio Aktive nuk kane ardhur as ne muajn Maj. Rezart Veipi dhe Enkelejd Joti kane likuiduar kontraten sekrete me Fedosin. Kane paguar pa marre asgje. Keto materiale nuk do vijne as ne Qershor pasi nga vendi i origjine ne EU nuk transportohe lende radio aktive me avion pasagjeresh.

Tjeter fakt eshte qe ne Korrik vendet e EU do hapen me Vende jashte EU. Kshu qe as kete muaj

nuk do sjellin njeri Kobalt Radio Aktiv. Fakt eshte qe prej dates 14 Maj doktoret i kane thene pacienteve qe mungojne reagentet. Sherbime Radiologjise jetesore SI shito grafi (skaneri I kockave) ose radio terapi nuk behen me ne QSUT. Me Pak fjale njerzit PO vdesin ga kanceri, Enkelejd Joti eshte ne dijeni, Rezart Veipi firmos Likuidomet dhe reagent Radio Aktiv nuk ka.

ps: Kjo vjedhje e mafiozeve Joti-Vebiu-Ndrikull Hajnia eshte denoncuar nga qytetari dixhital dhe une kam postuar nje status ne fb me dt 4 Maj 2020 6:06

Per ata qe jane te interesuar ketu me poshte keni statusin e asaj date!

Tronditese:

bejne tenderin ndajne parate dhe nuk sjellin mallin por bejne likujdimin sikur ka ardhur.

Keli dhe ndrikull Hajnia Maska thyejne çdo rekord!

Pershendetje Doktor. Uroj te jeni mire familjarisht. Po Ju percjell nje info nga mjeku digital ne lidhje me lendet radioaktive dhe hyrjet fiktive ne magazine ne QSUT

Mirmbrema Doktor. Uroj te jeni mire me shendet! Ju shkruaj ne lidhje me dy kontrata te QSUT, perkatesisht Medison shpk dhe Fedos shpk. Sipas mediave kjo e dyta eshte ne prill dhe e perfshire si kontrate sekrete.

E verteta eshte se te dy kontratat jane lidhur ne janar te ketij viti. Te dy kontratat bejne fjale per lende kimike radioaktive.

Disa pajisje perdorin lende radioaktive si reagent dhe keto pajisje jane te mjekesise berthamore, si shitografi (per skeleton), radio terapi (reset) e onkologjise, etj etj.

Skandali eshte se keto dy kompani realisht, ligjerisht dhe fizikisht asgje. Nuk ka asnje hyrje ne magazine.

Pajisjet jane likujduar sistematikisht nga drejtori i IT ne QSUT Rezart Veipi. Personat pergjegjes refuzojne tja firmosin likuidimin dhe raportet e punes per keto dy kompani. Rezart Veipi u be muaji i 4 qe i ben dhe i firmos likuidimet vete pasi kompanite nuk kane sjelle asgje. Ju lutem anonim!