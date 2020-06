Këshilltari në OBSH: Vetëm 10 % e të infektuarve me COVID-19 zhvillojnë antitrupa

Profesori Karol Sikora, gjithashtu këshilltar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, tha se shumica do të përballeshin me një rezultat negativ nga një test i antitrupave, edhe pse kanë qenë të infektuar me COVID-19.

Ai shtoi se nëse njerëzit zhvillojnë antitrupa janë me të vërtet të privilegjuar, nuk kanë gjasa të infektohen përsëri apo ta transmetojnë sëmundjen tek dikush tjetër. Eksperti u shpreh se vetëm 10 për qind e të infektuarve kanë antitrupa, por nuk do të thotë që vetëm 10 për qind e tyre janë infektuar.

Studiuesit nga Universiteti Rockefeller në “Neë York City”, vëzhguan mostrat e plazmës së gjakut nga 149 pacientë të shëruar dhe zbuluan se shumë pak prej tyre zhvilluan antitrupa që bllokojnë virusin.