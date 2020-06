Maska doreza dhe distancë/ Ja si po mbahet provimi i Maturës Shtetërore

Maturantet ne gjithe vendin i nenshtrohen sot provimit te pare te Matures Shtetorore. Provimi nis orën 10:00 dhe rreth 31 mijë maturantë do testohen per gjuhen e huaj. matura

Sipas procedurave te percaktuara qe me pare, provimi zgjat për 2 orë, nderkohe qe maturatet do te ulen ne distance deri ne 2 meter nga njeri tjetri, ne klasa jo te populluara e qe sigurojne largesine e nevojshme, sipas protokollit per pandeminë e COVID-19.

Të gjithë personat që do të jenë të pranishëm gjatë zhvillimit të testit do të jenë të pajisur me maska dhe doreza.

Ndërkohë, për shkak të pandemisë në ambientet ku do të kryhet provimi do të bëhet dezinfektim dhe çdo klasë do të ketë maksimumi 15 nxënës që do të mbikëqyren nga një koordinator.

Më datë 11, maturantët do të japin provimin e Gjuhës Shqipe, ndërsa më datë 15 qershor provimin e Matematikës. Në fund të sezonit, më datë 18 maturantët japin provimin e lëndës me zgjedhje.

Mesazhi i Shahinit

Nje dite me pare, ministrja teksa uroi sukese per nxenesit, foli per vitin e veshtire shkollor qe u permbyll fale angazhimit dhe durimit te perbashket, nxenes, mesues e prinder:

Arritëm ta mbyllim këtë vit të vështirë shkollor, falë qëndrueshmërisë së nxënësve, durimit të prindërve dhe përkushtimit të jashtëzakonshëm të mësuesve tanë që brenda një kohë të shkurtër e përballën me sukses realitetin e krijuar nga tërmeti shkatërrues dhe pandemia vdekjeprurëse.

Mirënjohje të veçantë për secilin prej jush!

Tashmë jemi në atë “fazën finale të maratonës” për maturantët tanë, të cilët ditën e nesërme kanë provimin e parë të Maturës Shtetërore. Suksese të përzemërta secilit prej tyre në çdo provim dhe i dëshiroj gjithë të mirat në rrugëtimin e tyre jetësor.