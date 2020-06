Mjeku epidemiolog: COVID-19 e ka ulur agresivitetin, vera e zbut virusin por nuk e zhduk

Mjeku epidemiolog Iliir Alimehmeti i ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24” deklaroi se me rritjen e temperaturave, është ulur edhe agresiviteti i COVID-19.

“Virusi e ka ulur agresivitetin e tij. Ngrohja e motit patjetër që do të bënte që një virus të ulte agresivitetin e vet. Vera e zbut virusin vetëm, por nuk e zhduk. Virusi sa më shumë që rri në trup, aq më tepër njeriu nis e mësohet me këtë gjendje. Vihet re një zbutje të virusit kudo në botë. Përshtatja bartës – virus tashmë është një realitet. Nuk ka rritje të madhe të numrave të atyre që kanë Covid-19. Maqedonia e Veriut bëri teste më shumë dhe prandaj dolën më shumë raste. Kur ka rritje të numrit të testeve, ka edhe rritje të personave të infektuar me Covid-19. Rritja e temperaturave zbut Covid-19”, tha Alimehmeti.

Ilir Alimehmeti kujtoi se virusi është ndryshe në pjesë të ndryshme të botës.

“Pritet që të shihet. Virusi është ndryshe në pjesë të ndryshme të botës. Shoqëri të ndryshme kanë diferenca. Vetë Italia ka dallime, mes veriut dhe jugut. Nuk mund që një masë këpucësh të jetë njësoj kudo. Shfaqja klinike e virusit është zbutur. Zona të ndryshme kanë probleme të ndryshme. Në shtëpitë e të moshuarve në Itali ndodhi pandemia më e madhe. Këto shtëpi të moshuarish duhet të bllokoheshin. Shumë shtete që nuk izoluan shtëpitë e të moshuarve kanë pasur probleme të theksuara”, u shpreh Alimehmeti.

Ndër të tjera, Alimehmeti shtoi se mbajtja e maskave duhet të bëhet nga personat që janë të infektuar.

“Mbajtja e maskave duhet të bëhet nga ata që janë të infektuar, që të mos e shpërndajnë. OBSH jep disa rekomandime dhe ekspertët tanë duhet që ta përshtatin me situatën në Shqipëri. Ajo që shërben kudo është mbajtja e distancës. Maska është për shtesë. Maska të bën keq nëse nuk je i infektuar, sepse nëse ke virus, qëndron aty 7 ditë. Ti e mban gjithë kohës me vete dhe rrezikon shumë. Të jep ndjenjë falso sigurie”, tha Alimehmeti.