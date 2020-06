Njihuni me 8 sëmundjet që shkakton kequshqyerja

Kequshqyerja është një nga burimet më të mëdha të sëmundjeve në botë. Për shkak të kequshqyerjes, në trupin dhe mendjen e njeriut ndodhin një sërë ndryshimesh, çrregullimesh apo sëmundjesh. Ato janë të shumta, por më kryesoret janë: obeziteti, anoreksia, bulimia, arterioskleroza, hipertensioni, ulcera, osteoporoza dhe sëmundjet e veshkave. Kequshqyerja përkufizohet si një çrregullim që prek ushqyerjen dhe ka të bëjë me një shqetësim serioz shëndetësor. Ky çrregullim ndahet në dy kategori: ushqyerja e pakët dhe e tepërt.

Ushqyerja e pakët ka të bëjë me sasi të kufizuara ushqyesish, përthithje e dobët e tyre ose humbje e madhe e tyre. Kequshqyerja që lidhet me sëmundjet mund të ndodhë tek pacientët që janë nën ose mbipeshë apo obezë. Ky problem mund të nxisë një reagim inflamator që ndikon tek oreksi, metabolizmi, tretja, gëlltitja, përtypja e të tjerë. Për pasojë, sasia e pakët e ushqyesve ndikon tek imuniteti duke i çelur rrugën sëmundjeve dhe infeksioneve.

Sëmundjet kronike dhe kequshqyerja

Njerëzit e prekur nga sëmundjet kronike të veshkave janë më të rrezikuar nga kequshqyerja. Në shumë raste ata vuajnë nga rënia e oreksit, problem me tretjen dhe kanë vështirësi në përtypje dhe gëlltitje. Ata nuk i gëzohen dot ushqimit dhe nuk e shijojnë atë.

Pacientët që kryejnë dializën kanë nevoja më të mëdha për kalori dhe proteinë, në të kundërt, trupi përdor depozitat muskulare si burim proteinash. Kjo do të shkaktojë dobësim të muskujve dhe rënie nga pesha. Rrjedhimisht, rimëkëmbja dhe shërimi nga sëmundjet bëhet më i vështirë.

Simptomat e kequshqyerjes

Një prej simptomave më të forta të kequshqyerjes është rënia e paqëllimshme nga pesha. Rënia nga pesha është shqetësuese nëse ju humbisni 5-10 për qind të peshës trupore në harkun kohor të tre deri në 6 muaj. Simptoma të tjera përfshijnë: Dobësim muskular, plogështi e vazhdueshme, probleme me humorin, dobësim të imunitetit dhe prekje të shpeshta nga infeksionet dhe sëmundjet. Tek fëmijët, kequshqyerja ndikon tek rritja dhe zhvillimi i tyre. Një fëmijë i ushqyer keq është i irrituar, i plogësht ose në ankth.

Bulimia

Bulimia nervosa (apo në shqip: neuroza bulimike) është një çrregullim psikologjik i të ngrënit, që karakterizohet me intervale të të ngrënit të pakontrolluar të përcjellur me metoda joadekuate për kontrollim të peshës (të vjellur). Brengosja e tepruar për formën dhe peshën janë po ashtu karakteristika të bulimisë. Faza e kënaqësisë është intervali kur një individ ha sasi shumë më të mëdha të ushqimit se shumica e njerëzve në situatë të ngjashme. Të ngrënit me kënaqësi nuk është përgjigje ndaj urisë intenzive. Zakonisht është rezultat i depresionit, stresit apo çështjes së vetbesimit. Gjatë këtij intervali, individi përjeton humbjen e kontrollit. Sidoqoftë ndjenja e humbjes së kontrollit po ashtu përcillet edhe me intervale të shkurtra të qetësisë, e cila shpesh përcillet me neveri ndaj vetes. Njerëzit me bulimi mund të duken plotësisht normal. Shumica prej tyre kanë peshë normale e disa mund të kenë peshë të shtuar. Femrat me bulimia kanë tendenca të arrijnë lart. Shpesh është e vështirë të përcaktohet se a vuan një person nga bulimia. Kjo ngjet për shkak se të ngrënit e tepruar dhe vjellja kryhen fshehurazi. Po ashtu individët që vuajnë nga bulimia shpesh e mohojnë gjendjen e tyre. Ata që vuajnë konsumojnë sasi të mëdha të ushqimit. Nganjëherë gjer në 2000 kalori përnjëherë. Artikujt që i kënaqin janë zakonisht ato të etiketuara si “artikuj qetësues” ëmbëlsirat, me vlerë të lartë kalorike, apo ato të buta si akulloret, keku dhe tortat. Individi mund t’i dorëzohet kënaqësisë kudo prej dy e gjer më disa here në ditë. Nëse keni një anëtar të familjes që ka çrregullim të të ngrënit, një mjek apo këshillues mund t’ju ndihmojë në betejë me ç’rregullimin e tyre. Një problem i tillë mund të zgjidhet vetëm falë bashkëpunimit me një ekspert ushqimor, i cili mund të tregojë rrugën e saktë për rritjen e sasisë së kalorive dhe proteinave. Megjithatë, ju mund ta parandaloni atë duke konsumuar më shumë fruta dhe perime, ushqime me niseshte, produkte bulmeti, peshk, legume e vezë.