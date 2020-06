Studimi i ri: Qentë mund të nuhasin koronavirusin në 95% të rasteve

Studiuesit në shkollën kombëtare veterinare në Alfort, Paris, trainuan tetë qen për të identifikuar personat e infektuar me koronavirus nga mostrat e aromave të marra nga sqetullat e më shumë se 360 ​​pesronave, të shëndetshëm dhe që vuanin nga Covid-19. Shkalla e suksesit të përgjithshëm të qenve ishte 95 përqind.

Hulumtuesit e këtij studimi detyruan qentë të nuhasin nënsqetullat e njerëzve, meqë në atë pjesë ekziston një sinjal i fortë kimik që tregon ndonjë patogjen potencial të trupit, teksa rreziku për ekspozim ndaj virusit nëpërmjet kësaj forme është minimal.

Qentë fillimisht u familjarizuan me erën që nxit koronavirus dhe u ushtruan të ulen sa herë që ballafaqoheshin me të. Mostrat e djersës u përdorën më pas duke u marrë me copëza pambuku, të cilat vendoseshin brenda koneve metalike.

Përgjatë nuhatjes, katër nga kafshët e marra për eksperiment treguan rezultate të shkëlqyeshme, duke pasur një shkallë efikasiteti ndërmjet 83-94 përqind, tregoi raporti i publikuar në revistën shkencore ‘Science magazine’.

