Transporti publik, Rama: Ndalohet kategorikisht rritja e çmimit të biletës

Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në ‘Facebook’ përsa i përket shërbimit të transportit publik, i cili rinis nga 15 qershori.

Rama njofton se qeveria do ta mbështesë këtë sektor përmes njohjes si shpenzim të zbritshëm të 100% të konsumit të naftës, si dhe duke mos iu marrë taksa deri më 31 dhjetor 2020, teksa shton se ndalohet kategorikisht rritja e çmimit të biletës.

Mesazhi i Ramës:

TË HËNËN 15 QERSHOR RINIS SHËRBIMI I TRANSPORTIT URBAN DHE NDËRURBAN, SIPAS PROTOKOLLIT TË MIRATUAR TË SIGURISË SHËNDETËSORE

QEVERIA DO TA MBËSHTESË KËTË SEKTOR PËRMES:

NJOHJES SI SHPENZIM TË ZBRITSHËM TË 100% TË KONSUMIT TË NAFTËS

ZERO TAKSA DHE PO ASHTU ZERO TARIFA VENDORE DERI NË 31 DHJETOR 2020

BRENDA 2020 DO TË KRYHET REFORMA E PLOTË LIGJORE/FISKALE E SEKTORIT DHE NË 1 JANAR 2021 DO TË NISË ZBATIMI I SAJ ME BILETËN ELEKTRONIKE SI HAP I PARË

⛔️ NDALOHET KATEGORIKISHT RRITJA E ÇMIMIT TË BILETËS PËR QYTETARËT