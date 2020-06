Zbardhen detajet/ Ardian Çapja u qëllua me snajper me numra të fshirë, atentatorët e lanë armën në makinën e djegur

Të tjera detaje janë zbardhur rreth plagosjes me armë të Ardian Çapjas ditën e sotme në Elbasan. Gazetarja Klodiana Lala raporton se Çapja është qëlluar teksa dilte nga banesa e tij nga persona ende të paidentifikuar, me snajper me numra të fshirë.

Gjithashtu bëhet me dije se arma është gjetur në makinën e braktisur, të cilës i ishte vënë zjarri, në një zonë të pyllëzuar në Fushë-Mbret, pikërisht në bagazhin e saj.

Aktualisht Çapja ndodhet në spitalin e Traumës në Tiranë, ku po i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e plumbit në këmbë, ndërsa mësohet se gjendja e tij paraqitet e rëndë.