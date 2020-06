“Aleanca për Teatrin”, kallëzim për këshillin bashkiak

Akuza “Shpërdorim detyre” edhe për anëtarët e Këshillit Teknik të Bashkisë Tiranë

“Aleanca për Teatrin” ka bërë një kallëzim në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë ndaj këshillit bashkiak të kryeqytetit dhe anëtarëve të këshillit teknik të kësaj bashkie. Objekti është kallëzim i veprës penale të “Shpërdorim detyre” të parashikuar nga neni 248, vepra penale e “Shkatërrimit të pronës” parashikuar nga neni 150, vepra penale “Shkatërrimi i veprave kulturore” parashikuar nga neni 160 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë të kryera në bashkëpunim. Sipas dokumentit të dorëzuar në prokurori, “Aleanca” pretendon se, “Bashkisë Tiranë me VKM-në nr. 377 nuk i kishte kaluar pronësia mbi të gjithë sipërfaqen e ndërtimit të kompleksit të godinave të Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Eksperimental ‘Kujtim Spahivogli’, por vetëm për 1126m2 të ndërtimit e për pasojë, vendimi i prishjes është marrë mbi një ndërtesë që nuk ka qenë në pronësi të Bashkisë Tiranë. Gjithashtu, rezulton se shkresa mbi të cilën këshilli bashkiak mori vendimin, aktekspertiza e hartuar nga Instituti i Ndërtimit është e pasaktë, sepse grupi i ekspertëve nuk ka bërë një ekspertim në terren.

Padia thotë se si rezultat i veprimeve të këtyre shtetasve, vendi është futur në një përplasje institucionale të fortë dhe qyteti rrezikon një konflikt civil me pasoja të paparashikueshme për rendin dhe sigurinë publike.

PJESË NGA PADIA

Në vendimin nr. 50, datë 14.05.2020 të Këshillit Bashkiak të Tiranës “Për miratimin e shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar, pasuri në pronësi të Bashkisë Tiranë (siç shprehet vendimi), bazuar në aktekspertizën e hartuar nga Instituti i Ndërtimit “Mbi vlerësimin e godinës së Teatrit Kombëtar” në pjesën hyrëse të vendimit përcaktohet se ky vendim është marrë në mbështetje të shkresës me nr. 1026/1 prot. e datës 13.05.2020 e Institutit të Ndërtimit “Mbi vlerësimin e godinës së Teatrit Kombëtar”. Nëse ndalemi te kjo shkresë, rezulton që grupi i ekspertëve nuk ka bërë një ekspertim në terren, por i është referuar aktekspertimit të datës 23.03.2018, që mban nr. 75/1 prot. Në të dyja aktet rezulton të jetë bërë ekspertim i Teatrit Kombëtar (ekspertët janë shprehur për këtë pjesë), por nuk vihet re të ketë pasur një mendim në lidhje me Teatrin Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, pra vendimi i Këshillit Bashkiak bazohet në një akt që shprehej vetëm për një nga 2 godinat. Referuar edhe fjalëve të drejtuesit të Institutit të Ndërtimit, të deklaruara publikisht, rezulton e provuar që këta shtetas nuk kanë qenë në godinë fizikisht për inspektim para shembjes. Konkretisht z. Agron Hysenlliu në “Tv Tema”, në një komunikim me gazetarin e televizionit, të publikuar në datë 16 maj është shprehur se: “Dokumentacioni që kemi ne, ata zotërinjtë kanë një urdhër nga unë që të mos shkojnë në terren, por të interpretojnë aktekspertizën e kryer në vitin 2018. Ata pretendojnë pse nuk kanë dalë në terren. Nuk kanë pasur detyrë të dalin në terren. Ky është komenti që kam unë. Nuk ka qenë e nevojshme që ne të shkojmë në terren, pasi në Teatrin Kombëtar është kryer një aktekspertizë e thelluar në vitin 2018 dhe atëherë është dalë me një konkluzion, që i është vënë në dispozicion Drejtorisë së Teatrit Kombëtar. Me ndërrimin e pronësisë, Bashkia e Tiranës ka kërkuar që ne ta interpretojmë dhe të shikojmë si është gjendja e Teatrit Kombëtar. Ne nuk e kemi parë të arsyeshme të shkojmë, pasi aty nuk ka pasur asnjë lëvizje, madje është degraduar më shumë dhe konkluzionet që kemi nxjerrë në 2018-ën janë po ato që kemi edhe në raportin e sotëm”. Leja e ndërtimit nuk mund të procedohej prej Këshillit Teknik të Bashkisë Tiranë, por prej KKT-së së Republikës. Sa më sipër, këta shtetas me veprimet e tyre aktive kanë konsumuar veprat penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shkatërrimit të pronës”, të parashikuar nga nenet 248 dhe 150 të Kodit Penal, pasi kanë kryer veprime aktive në kundërshtim me ligjin duke u shprehur mbi një leje ndërtimi në kundërshtim me përcaktimet ligjore dhe duke çuar kështu në shkatërrimin e ndërtesës së Teatrit Kombëtar.