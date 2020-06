Detaje nga atentati i Ardjan Çapjas/ Shoqërohen 20 persona, ja çfarë ka gjetur policia

Policia ka shoqëruar me shume se 20 persona si te dyshuar apo qe kane dijeni per ngjarjen. Jane sekuestruar kamera sigurie ne nje zone te gjere dhe po kqyren pamjet e dites se djeshme por edhe te diteve me pare pasi ka dyshime se atentatoret e kane studiuar zonen.

Pas 15 minutash nga atentati ne lagjen “skenderbej” u gjet tërësisht i djegur mjeti tip “Volksvagen Sharon”. Policia ka mundur qe te dalloje targen e tij AA 821 MD. Nga veprimet hetimore rezulton se, targat jane te vjedhura dhe i përkasin një mjetit “Citroen C3” dhe janë deklaruara të vjedhura në Krujë nje vit me pare më datë 6 maj 2019.

Duke pasur dyshime se mjeti eshte i atentatoreve policia ka kqyrur me imtesisht brenda këtij mjeti, dhe ka sekuestruar, një armë zjarri e dëmtuar, në dukje “Snajper”. Pasi eshte cuar ne laborator ekspertet kane mundur te perftojne numrin e serise se armes dhe po behen verifikime per te kuptuar nese eshte e regjistruar. Ne mjetin e djegur policianka gjetur edhe një silenciator, i çmontuar, i cili do të dërgohet për ekzaminime të mëtejshme.