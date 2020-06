Horoskopi për ditën e sotme, 9 qershor 2020

Dashi

Sot do t’ju duhet të merreni me disa karaktere të brishta, të cilët mund t’ju shkaktojnë lodhje. Por në fund të fundit, duke marrë kohë dhe përpjekje shtesë për t’i bërë këta njerëz të pasigurt të ndjehen rehat do të jetë shumë më e lehtë sesa të merren me paranojat e tyre.

Demi

Dikush në rrethin tuaj shoqëror ose ekipin në punë mendon se meriton diçka që e keni ju, por nuk po arrin të kujtojë se sa punë dhe përpjekje keni bërë për ta fituar atë. Xhelozia e tij është diçka që duhet ta merrni seriozisht. Në qoftë se nuk e adresoni atë, do të bëhet një pengesë e madhe.

Binjakët

Mos u përpiqni të fshihni atë që mendoni. Nëse njerëzit janë të pakëndshëm nga zemërimi juaj, lumturia ose çfarëdo emocioni që shfaqni, kjo është thjesht diçka qe mundon vetëm ata. Ju nuk jeni robot, kështu që pse duhet të veproni si i tillë? Kujdes nga njerëzit që mendojnë se të fshehësh ndjenjat është superioritet.

Gaforrja

Ju jeni mjaft të zgjuar për të qenë të kujdesshëm në marrëveshjet e biznesit, por sa i kujdesshëm keni qenë në negociatat romantike? Një dhimbje e së kaluarës mund të jetë shkaktuar nga një sjellje e pakujdesshme, kështu që nëse doni të mos lëndoheni përsëri në të ardhmen, ecni më ngadalë.

Luani

Ironikisht, nëse takoni një person me ego të fryrë, dijeni se ai po fsheh një pasiguri të madhe. Qasjuni atyre me dashamirësi dhe empati në vend që të sfidoni sjelljen e tyre. Do të keni më shumë përparim duke qenë të ndjeshëm ndaj pasigurive të tyre.

Virgjëresha

Ju nuk mund të analizoni atë që nuk mund të shikoni, kështu që nëse po përpiqeni të kuponi një situatë misterioze, ndaloni! Të përpiqeni të kuptoni se çfarë po motivon njerëzit e tjerë është humbje kohe. Në aspektin sentimental, gjasat janë që të ketë zhvillime pozitive.

Peshorja

Shmanguni nga bisedat e cekëta që nuk sjellin asgjë në jetën tuaj. Në vend të kësaj, fokusohuni te zhvillimi i kapaciteteve tuaja. Nisja e ndonjë kursi ose ndonjë trajnimi do t’ju ndihmonte për të çuar përpara karrierën tuaj. Në aspektin financiar, situata duket e qëndrueshme.

Akrepi

Vizioni juaj për të ardhmen është më i mprehtë se kurrë. Shfrytëzojeni këtë moment për të realizuar qëllimet tuaja. Mos kini droje që të kërkoni atë që ju takon. Në aspektin sentimental, gjasat janë që të takoni një person shumë interesant.

Shigjetari

Sot disa ëndrra ose vegime mund t’ju sjellin shumë informacion. Do të fitoni më shumë njohuri duke provuar me vetëdije skema të reja në jetën tuaj të përditshme sesa do të përpiqeni t’i përktheni këto vegime të natës në veprim. Përqendrohuni në jetën tuaj sentimentale.

Bricjapi

Sot mund të merrni lajme pozitive sa i përket situatës financiare. Një investim i realizuar shumë kohë më parë, sot do të nisë të sjellë rezultate pozitive. Sa i përket dashurisë, po bëni një hap para dhe dy prapa.

Ujori

Përparimi juaj mund të jetë ngadalësuar nga një person i caktuar në vendin e punës. Sido që të jetë, sot thjesht duhet të shikoni përpara, të zgjidhni qëllimin tuaj dhe të mos shpërqendroheni! Askush nuk do të mund t’ju pengojë për të arritur synimet tuaja.

Peshqit

Mos u përfshini në diskutime, të cilat t’ju çojnë në një rrugë pa krye. Përkundrazi, përpiquni të zgjidhni problemet profesionale. Nëse jeni në një raport sentimental, gjasat janë që kaloni një ditë të bukur.