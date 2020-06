“Mbaroi, mund të marr frymë”/ Namik Dokle flet për vajzën mjeke në Itali: Çaste trishtimi dhe frikë

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Namik Dokle nëpërmjet një statusi në Facebook ka rrëfyer luftën e të bijes mjeke në Itali. Duke folur me krenari, Dokle shprehet se tanimë mund të marrin frymë lirisht, pasi lufta mbaroi.

Reagimi i plotë:

KRENARE PER TY, LOLA! Pas tre muajsh lufte per jete a vdekje me covid19, spitali ERBOSA i Bolonjes, ku punon si mjeke anesteziste-reanimatore edhe ime bije, Manjola, u kthye ne normalitet. Tash nuk ka me asnje te semure me covid. Po sa perpjekje e perkushtim ofruan mjeket, infermieret dhe gjithe personeli? Ja si e pershkruan Manjola: “Mbaroi… dhe mund te marrim fryme te lehtesuar… mbaroi nje periudhe e mbushur me pune, sfida, frikera, caste trishtimi, stermundimi fizik dhe mendor, ore te pafundme turnesh, duke luftuar kunder nje semundjeje krejtesisht te panjohur per ne.

Ishte gjithashtu nje pervoje e madhe qe na pasuroi ne njohjen e semundjes, e cila ashpersisht nderpreu rrjedhen normale te jetes, ne njohjen e frikerave tona, te kufizimeve e thyeshmerise shpirterore… Ishte krenari te shikoje qe jemi nje grup i

forte, i mbushur me deshiren per te vepruar dhe per t’u qendruar prane te semureve aq delikate, te cilet vuanin ne vetmi. Krenare per koleget e mi!” Edhe ne te gjithe, krenare per ty, Lola!