Pagë për 63 mijë punonjës, Tatimet: Ja si të aplikoni

Ornela Manjani – Filloi të shpërndahet bonusi i luftës prej 40 mijë lekësh për individët përfitues të cilët ende nuk e kanë marrë, pavarësisht se punëdhënësit e tyre nuk kanë aplikuar për ta. Janë në total 63 mijë punonjës që do të përfitojnë këtë pagë. Sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për një pjesë prej tyre për të cilët administrata disponon të dhënat e llogarive bankare, pagesa do të bëhet në mënyrë automatike. Ndërsa për pjesën tjetër, do t’u duhet që të plotësojnë të dhënat e llogarive duke dërguar kërkesat apo ankesat në adresën e email [email protected]

Ndërkaq, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar listat me emrat e të gjithë individëve përfitues ku secili prej tyre mund të kontrollojë emrin e tij dhe të ndjekë procesin deri në fund për të marrë pagesën prej 40 mijë lekësh. Ndërkohë që subjektet që nuk aplikuan, pas përfundimit të afatit më 5 qershor janë proceduar masat administrative prej 50 mijë lekësh për punonjës, ku përjashtohen vetëm ata që i kanë paguar punonjësit apo ish punonjësit e tyre. Megjithatë edhe bizneset do të kenë mundësi të ankimojnë gjobat brenda 30 ditëve. Qeveria parashikon që përfitues të bonusit nga paketa e dytë të jenë afro 190 mijë individë në total.