ROLAND DASHO/ Skënderbeu i vogël i filmit

Nga Xhevair Lleshi – Një burrë i qeshur, interesant, shprehës dhe herë-herë hokatar, njeri që s’bie kurrë në dëshpërim, të cilit vetëm i hanë duart për punë, njeri me humor të mirë, gjithnjë i shkujdesur dhe plot batuta të thukëta…

Kur u zbulove që je ti Skënderbeu i vogël i filmit?

(Qesh) Në shikim të parë ashtu duket, sikur jam vetëzbuluar, por unë këtu kam qenë, në punë, në shtëpi, me shoqërinë, njerëzit e mi, me kujtimet. Po edhe me “Facebook”-un, të cilit hera-herës i hedh një sy. Ja ky u bë shkaku. Lexova një ditë se Kom Nova dhe Shaban Polovina, beratas natyrisht, kishin qenë figurantë në filmin “Skënderbeu” si shumë të tjerë. Edhe ime më ka qenë një nga valltaret në dasmën e Skënderbeut, që u luajt në sheshin e kishës së Drobonikut në Berat. Ime më u bë shkak, se më merrte në sheshet e xhirimit. Isha klasa e parë në fillore… Dhe thashë, pse të mos e shkruaj edhe unë në “Facebook”? E shkrova dhe kaq. Më pas e hase ti dhe bëre atë që di më mirë, e shkrove. Dhe ajo bëri bujë…

Ç’skena janë luajtur në Berat te ky film?

Nga koha e xhirimeve mbaj mend veten kur më hipën në kalë. Kisha shumë frikë. Por ajo që shoh në film më bind se e kam tejkaluar frikën. Është zgjuar madje një lloj krenarie. Por skenat në film të luajtura në Berat janë të shumta, sidomos në Kala dhe në Drobonik, në ullishtë… Në një farë mënyre, filmi u hakmor ndaj betejës së humbur të Beratit, një nga të vetmet e humbura, sepse thjesht i besoi pritjes, sinqeritetit, kurse triumfoi dhelpëria e ndyrë osmane, duke dërguar lajmës të fshehtë nga shkëmbi Çekbeni i Kalasë…

Sa mendon se të qenit i pranishëm në filmin “Skënderbeu” ka luajtur rol në jetën tënde?

Për mua aq mbetet. E them në një kuptim simbolik. Si të thuash, më ka mbushur si motiv dhe ka hequr një fill të pakuptueshëm të brendshëm gjatë gjithë viteve të shkollimit, studimeve dhe të punës, kurdoherë. Jo se mbaja portretin e tij para syve, por portretin e kisha së brendshmi, udhëheqës që më nxiste: duhej patjetër të isha i pari (jo i dyti, se e ka lënë Enco Ferrari në librin e tij, që i dyti është i pari i humbësve!). Dhe kjo moto ma ka shpërblyer. Jetoi bashkë me mua. Madje, edhe te fëmijët e mi e më tej…

Po ç’je ti, Roland, në fakt?

Unë jam djali i vogël i filmit “Skënderbeu”, që dërgohet peng te sulltani. Gjergji i vogël, Gjergj Kastrioti Skënderbeu i ardhshëm, mbreti i shqiptarëve që do të spikatej me zulmë të madhe, luftëtari dhe diplomati habitës, njeriu që u dha famë shqiptarëve dhe luftës së tyre kundër Perandorisë Osmane….

A i mjaftojnë çdo njeriu ato pak çaste të mbetura në film?

Kjo është vetëm një sekuencë që i jep tjetër kredit personalitetit të një njeriu të mësuar, të shkathët intelektualisht, i jep zë të veçantë dhe kur të mos jetë më, do të kërkojnë të dinë më shumë për Rolandin jo thjesht si një student i zoti i biokimisë, as edhe si profesionist dhe as si një njeri që di t’i organizojë mirë punët që bën. Po vetëm për këto tri-katër minuta, pa e ditur sheshpushimin dhe sheshveprimin e filmit, pa ditur rrethanat që më çuan deri te filmi, derisa regjisori i vuri vulë. Çdo njeriu i mjaftojnë ato pak çaste të mbetura në film, me kulmin e emocionit të përftuar. E vërteta është se ai çast magjik, sidomos pse je fëmijë, bëhet nxitje e papërfytyrueshme për tërë jetën, por gjithashtu sot është një tjetër dritare për t’u parë krejt ndryshe. Ndryshe në çdo hap. Po pse jo, edhe për të mbetur trashëgim, edhe si pasuri. Se, fundja nuk është filmi “Dhe vjen një ditë”…, sigurisht pa ia mohuar rëndësinë…

Si thua, rrugicat e kalasë së Beratit krenohen me episodet e filmit?

Rrugicat e kalasë së Beratit, e di që krenohen me episodet e filmit “Skënderbeu”, pasi ato dhe eleganca e tyre e përsosur janë lënda e gatshme mesjetare që i dhurohet filmit. Aty hidhej sera, uji i vluar, aty ngriheshin shkallët dhe para mureve zhvilloheshin betejat e mëdha të historisë sonë. Por, rrugicat dhe muret nuk kanë gojë të tregojnë. Rrugicat dhe muret e heshtur janë e do të jenë aty me një pëshpërimë plot dalldi, se ato kanë qenë dikur, pa dashjen e tyre, natyrisht, sfida e madhe e Skënderbeut, zulma e tij, pse jo edhe turpi i madh, helmi dhe thika pas shpine, fusha e mbjellë me të vrarë (vetëm ullinjtë janë dëshmitarët e historisë!)… Por ja që edhe e hidhura e madhe kthehet në mjaltë. Vetë kalaja e Beratit mori hak për vete, derisa e bindi me një thjeshtësi të madhe regjisorin që aty të zhvillohej veprimi, pa e ditur ndoshta historinë, veç t’ia kenë treguar aktorët shqiptarë gjatë ndenjjes në sheshpushim…

Ç’të ka mbetur nga ai vit i largët, kur luhej në Berat filmi “Skënderbeu”?

Ndoshta pak trishtim, po aq edhe mërzi, ildisur me një shaka të kërthndezur, e jeratisur si keqardhje, e pra, pak jetë. Mbaron filmi, pastaj fillon loja arratisur nga e vërteta. Të vërtetat që pa dashjen tonë na injektoheshin në gjak. Një rreth vicioz gjërash ku mbytemi nga pak përditë, por edhe lumturohemi përditë, të heshtur dhe të mahnitur se si na rrodhi koha kaq shpejt e pa kuptuar…

Me sa di, po përgatitet filmi dokumentar për xhirimet e filmit “Skënderbeu” në Berat?

Ah sikur të ndodhë! Sa do të kisha dashur të isha takuar ndonjëherë me ata që luajtën filmin “Skënderbeu”, do të doja që ishim edhe njëherë në sheshet brenda kalasë dhe të përcillja emocionin e asaj kohe të papërsëritshme. Nuk paskam qenë as atëherë i qetë, siç nuk u ndjeva kurrë në jetë, duke ecur në jetën time pa thekse të mëdha e pa bëma të atilla që të thosha se më shkonin, se po ecja edhe unë nëpër maja… Kjo, pikërisht kjo mbeti e fshehta ime, po në një farë mënyre edhe rreziku im – sepse më duhej të ktheja gjithnjë kokën prapa, pasi i prishja baraspeshat e çmendura dhe njëherazi të shenjtëruara. A thua se e kuptova ndonjëherë kotësinë e atypëratyshme të çastit? Kurrë! Çasti të kredh brenda pa u ndierë, pa u kuptuar, ashtu siç edhe të rrëmben, të bën për vete, si nën një furi të papërballueshme, si pasion që dikur do të vinte dhe unë do të bëhesha zot i vetvetes. Dhe i pari për mua do të mbetej emocioni… A do të ndihesha paksa keq kur t’i hipja tani, kalit të Skënderbeut? Por kjo s’mund të ndodhte se ishte kush t’më mbante në prehër…

E ke menduar ndonjëherë po të mos kishte qenë filmi “Skënderbeu”…?

E çfarë pastaj po të mos ishte filmi “Skënderbeu”? Unë njëlloj do të vija si një mysafir i vonuar, do ta ndieja njëlloj frymën e ngrohtë të të tjerëve, se njeriut i ka lezet jeta, pasi është bashkë me të tjerët, jo si tani me koronavirusin. Do të guxoja në mendt e mia të isha pjesë e një filmi? Kurrë, sepse nuk u bëra dot ajo që më kaploi atëherë dhe në atë moshë. Kjo më duket e prekshme, pse jo edhe e besueshme! Nganjëherë them se shaka të tilla janë të bukura. Them po ashtu se sikur të isha unë Gjergji i vogël… Dridhem me një rrëmujë të pazakontë mendimesh dhe nuk e besoj se do të bëja dot atë vepër aq të madhe! Eh, të madhe! Dhe kjo ma fut më tej ngasjen, më bën të qesh e ta sulmoj veten time ashtu siç di unë, mbarë e prapë…

A të duket e gjithë kjo si një metaforë?

Metafora mbeti e fshehur brenda jetës sime. Emocioni doli sheshit, jelekzbërthyer dhe si djalosh që të prish mendjen, duke pasur nën vete një butafori sëkëlldisëse, mahitur me diçka krejt njerëzore e të

vdekshme, në kulmin e gjërave të bukura që kam dëshiruar të bëj. Gjithçka sikur ndodh sa për t’u marrë me mend, si një mërzi e bukur që s’kthehet kurrë më. Dhe mbeta rob i atij çasti: Skënderbeu i vogël i filmit…

Si e imagjinon ngjarjen kur ke luajtur rolin e famshëm që fati ta dha?

(Qesh) Hm. Rolandi i vogël luante rreth e rrotull këmbëve të aktorëve, nuk përmbahej në kënaqësinë e vet, se aq shumë njerëz nuk kishte parë ndonjëherë, aq shumë kostume popullore, aq shumë ngjyra, aq shumë skena, aq mrekulli që i binin nga qielli. Aty shtroheshin dreka e darka, aty kishte shumë verë, pihej e këndohej, aty luhej luftash, vrapohej, kishte aq shumë kuaj të bukur sa ai vogëlush (qesh si nën buzë) s’kishte parë kurrë në jetë. Një botë e mrekullueshme. Regjisori do ta ketë parë në prehrin e së ëmës dhe do të ketë bërtitur “E gjeta Skënderbeun e vogël! Është i mrekullueshëm”! Mamit, domethënë së ëmës së Rolandit do t’i ketë rënë atë çast një nur tjetër, siç u bie zakonisht nënave kur flitet për bijtë e tyre. Por regjisori mund ta ketë pikasur edhe në sheshe duke luajtur, duke mbledhur ndonjë lule, duke e parë në sy fytyrën e mahnitur nga lëvizjet e dendura të “luftëtarëve”, me aq shumë armë, klithma dhe vrapime saqë do ta ketë pasur të vështirë të mos habitej. Atëherë regjisori do ta ketë ngritur në krahë, duke e çuar lart, rrahur nga rrezet e diellit. Se fytyra e kujtdo vogëlushi të mahnit, dihet. Ai sikur të vinte nga thellësia e historisë do të mbinte aty në sheshxhirim si djali i fatit të plakur, si biri i një komiti të pamësuar me atë çfarë ndodhte rreth e qark. Ai më mirë se çfarëdo tjetër mund të bënte vrima në tokë me një copë dru, mund të imitonte një makinë, një kalë, një shpatë. Ta filmoje lëvizjen ditore, veprimet dhe habinë e tij të jashtëzakonshme, kjo kishte për të qenë një magji më vete… Një magji dhe shkollë për ata që studiojnë psikologji. Jam i bindur se kushdo që do ta shihte kështu vëmendjen e kamerës, do të mahnitej me këtë sy regjisorial…

M’u duke i frymëzuar. Pse?

Kujtesën, frymëzimin dhe imagjinatën m’i ka dhënë dhe forcuar mëma, duke ma nanurisur si rrëfenjë të vjetër, pse jo edhe si përrallë të bukur…

Ta ka përmendur kush këtë fakt, në CV, apo e ke pasur si kalë belaje?

Një shenjë kaq e bukur dhe sigurisht emocionuese nuk mbetet në harresë. Por edhe unë, nuk është se protestova ndonjëherë që nuk ma përmendnin këtë fakt dominues, të cilin do të doja shumë t’ma zinin në gojë, sigurisht nuk kundërshtova askënd, i ndershëm në kumtin e ditës, rrethuar me heshtje të ftohtë, ndërsa zemrën – sikur më thërriste – ma linin të paktën t’më rrihte në kraharor. Nuk mund ta kërkosh famën, por nuk kam harruar gjë, mbeta gjithnjë stoik, nuk kërkova të merrem me letrat vetëm se më pëlqen fort letërsia, u hedh parfumin e filmit tregimeve dhe poezive që lexoj dhe mbaj për vete një dhimbje të bukur…

(Marrë nga Exlibris)