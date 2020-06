Shkatërrohet grupi kriminal i kokainës, arrestohen 5 shqiptarë

Një tjetër operacion ndërkombëtar është finalizuar me sukses, duke çuar në pranga 5 persona, dy anëtarë të grupit kriminal në Shqipëri, si dhe tre të tjerë në Itali.

Në kuadër të operacionit të koduar “CAR SHARING”, që u zhvillua në orët e para të mëngjesit të sotëm, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve me inicialet K. Ç., 34 vjeç në Fier person me precedent të mëparshëm penal si dhe shtetasit me iniciale Sh. Z., 35 vjeç, banues në Lushnjë.

Ndërsa në Itali, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve: H. SH., 28 vjeç dhe A. M., 45 vjeç, nga Lushnja, si dhe D. T., 28 vjeç, nga Durrësi, të tre me banim të përkohshëm në Itali.

Gjithashtu në Itali u shpall në kërkim shtetasi shqiptar E. H. Nga periudha gusht 2017 deri në mars 2018, shtetasi K. Ç., në rolin si organizator, koordinator dhe përgjegjës i aktiviteteve kriminale të grupit, negocionte me tregtarët e drogës dhe mbikëqyrte furnizimin me drogë, për ta trafikuar në rajonin e Toscanës.

Shtetasi SH. Z., në rolin e tij si pjesëmarrës solid brenda grupit kriminal kontrabandonte lëndën narkotike kokainë dhe ia dorëzonte personave që kishin negociuar më parë. Gjithashtu ky shtetas ishte i ngarkuar për të mbledhur para nga kontrabandistët vendas dhe konsumatorët.