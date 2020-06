Aksion në bregdet/ Prishen ndërtimet pa leje në Velipojë, Karaburun dhe Shkodër

IKMT në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë nisur një aksion sot për goditjen e ndërtimeve pa leje, në vijën bregdetare në Velipojë, Shkodër dhe në Karaburun, në Vlorë.

Gjithashtu bëhet me dije se, do të ketë procedim dhe ndëshkim me gjobë për subjektet në shkelje.