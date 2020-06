COVID-19, Alimehmeti: Arsyet pse ka rritje të numrit të rasteve

Voltiza Duro – Shqipëria është shteti i fundit në Europë përsa i përket testimeve COVID-19 për milionë banorë. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, mjeku epidemiolog Ilir Alimehmeti tregon se rritja e numrit të rasteve ditore pozitive nuk përbën asnjë çudi dhe shton se nëse do të kryhen më shumë testime, do të rezultojnë më shumë të infektuar. Ai shton se po dështon mbrojtja e spitaleve dhe e qëndrave shëndetësore duke theksuar se pacientët janë në rrezik infektimi.

9 qershori regjistroi numrin më të lartë të rasteve ditore pozitive me COVID 19. A ka kjo rritje lidhje me numrin e testimeve të kryera?

Duhet të kujtojmë shprehjen popullore “Kush kërkon, gjen!” Jemi shteti i fundit në Europë për sa i përket testimeve për 1 milionë banorë. 24 orët e fundit u karakterizuan nga numri më i lartë i testimeve në ditë në të gjithë periudhën e pandemisë deri më sot. Nuk ka asnjë çudi që raste u zbuluan më shumë. Kriteri i cilësisë së OBSH-së për testimet është që teste pozitive duhet të jenë maksimumi 10% e testimeve. Jo çuditërisht kemi 359 testime dhe 36 raste të reja, pra 10%. Nuk ka asnjë dyshim që nëse do të kryheshim më shumë testime edhe më shumë raste do të gjendeshin edhe sot, edhe nesër, por edhe në periudhën e kaluar. Nuk do të çuditesha nëse në ditët në vazhdim do të kryhen ritme më të larta testimesh dhe do të gjenden ritme më të larta rastesh të reja pozitive. Motoja “Test, Test, Test” e OBSH-së nuk duhet harruar kurrë.

A po dështon mbrojtja e spitaleve dhe qendrave shëndetësore?

Po dështon mbrojtja e spitaleve dhe e qëndrave shëndetësore. Rastet po gjenden shpesh në pacientë dhe personel mjekësor. Vatra më e madhe është QSUT-ja dhe kjo sjell disa probleme, për të cilat nuk kemi informacion transparent. Gjithashtu, vatër mjekësore është edhe Shkodra.

Sa të rrezikuar janë pacientët?

Pacientët që po zbulohen me COVID-19, janë të shtruar për arsye të tjera në spital. Në momentin që diagnostikohen të infektuar, ata transferohen në shërbimin e sëmundjeve infektive dhe tashmë numërohen si shtrime me COVID-19. Në fakt, ishin të shtruar që më parë në spital dhe infektimi është nozokomial, pra i marrë në spital.

Sa herë duhet të testohet personeli shëndetësor?

Protokolli i spitalit të Padovës (Veneto – Itali) parashikon testimin e çdo pacienti që hyn në spital dhe shtrohet vetëm nëse rezulton negativ, përndryshe shkon direkt në repartin COVID-19. Gjithashtu, ky protokoll parashikon testimin dy herë në javë të të gjithë personelit spitalor, dhe me të gjithë nënkuptohet të gjithë, pra mjekë, infermierë, sanitarë, administratë, roje, etj. Nëse këto masa nuk merren atëherë nuk duhet të çuditemi aspak nga shifrat në rritje.

Cilat janë masat që duhet të merren për mbrojten e spitaleve?

Mjekët dhe personeli tjetër shëndetësor, mund të infektohet vetë. Kjo sjell si pasojë në fillim infektimin e pacientëve dhe mjekëve të tjerë, pasi personeli nuk e di që është pozitiv dhe, në moment të dytë, pasi diagnostikohet, sjell mungesën e mjekëve në spital për të paktën 2 javë. QSUT-ja i shërben të gjithë shtetit. Si rrjedhojë është edhe risku që nga QSUT-ja virusi të përhapet në qytete të tjera, përmes pacientëve që dalin nga spitali ku janë shtruar për arsye të tjera dhe, ndërkohë, mund të jenë infektuar dhe ende të mos jenë identifikuar. Vetëm një masë duhet të marrim: Mbrojtje me xhelozi e QSUT-së dhe e spitaleve të tjera. Në komunitet nuk ka raste të shtuara si përqindje e testimeve të bëra, si rrjedhojë masat janë liruar në mënyrë shumë të përshtatshme nga autoritetet. Edhe një herë duhet theksuar se, që në fillim është ngulmuar që spitalet të blindohen! Duhet të vazhdojmë të mbajmë atë qëndrim mbrojtës!