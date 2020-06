Partneri i saj ka ditëlindjen, Delinda Disha i thur urimin më special: Zoti na bekoftë me një tjetër dashuri!

Partneri i aktores së njohur të humorit, Delinda Dishës, feston sot 31-vjetorin e lindjes së tij. E në këtë ditë të veçantë për të, nuk kish se si të mungonte urimi i ëmbël nga Delinda.

Aktorja ka gjetur rastin t’i shprehë Eldos edhe njëherë dashurinë dhe vlerësimin e madh që ka për të si partner, nëpërmjet fjalëve më të ëmbla.

Delinda Disha tregon se vazhdon të jetë kokë e këmbë e dashuruar me të, madje dashuria e saj vazhdon të shtohet çdo ditë e më shumë.

“Dhe 100 shpirti im , gjysma ime , Eldo ime Gezuar 31 -vjetorin dashuri!

Ndoshta ta kam thene e sterthene qe te dua po cdo dite e me shume te dua te besoj , te respektoj , te ndjej , te adhuroj, te kuptoj e kam nevoje per ty dhe per gjithcka tenden .Zoti na bekofte se shpejti me nje tjeter dashuri te madhe si e para dashuri Dasantinin . Bekime lumturi!”