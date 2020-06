A beson tek pafajësia?! Tahiri: Ne folëm, tani e ka rradhën Gjykata. Jam i vetmi që lashë mandatin të përballem

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri teksa ka dalë nga gjykata e Posaçme, ku sot ishte seanca e radhës, pohoi se historia e gjyqit të tij është bërë qesharake për çdo nivel.

Teksa u pyet në lidhje me faktin nëse beson se do të marrë pafajësi, Tahiri heshti për pak çaste, ndërsa tha se ishte i vetmi që dha mandatin e tij për t’u hetuar.

“Se besoj se vlen të zgjatem. Ne folëm dhe kjo ishte e fundit. Tani do flas gjykata. Ajo që dini i keni parë dhe nuk ja vlen as të zgjatem. Kursejani dhe njerëzve gjithë këtë histori komike të gjyqit tim se është bërë qesharak për çdo nivel. Se s’ka as terezi që të dëgjoi këto gjëra. Ska ndryshuar asgjë. Ata të njëjtat gjera ne të njëjtën gjë. Unë nuk folur shumë gjatë gjithë kohës që kam qenë i akuzuar për të respektuar drejtësinë. E kam bërë dhe në respektim të asaj që e konceptoj. Jam i vetmi që kam dhënë mandatin tim si deputet dhe të vija këtu siç kanë bërë të tjerët para meje.”, tha Tahiri.