Për mediat angleze është tashmë një atraksion teksa shkruajnë për vendet që fshihen shqiptarët për të shkuar në Britani.

Pamjet janë shkëputur nga vendi sekret i një kamion, ku shihet ishin emigrant që tentoni të futeshin ilegalisht. Ka qenë skaneri me rreze X ai që tradhëtuar emigrantët. Shoferi rumun u dënua me dy vite burg, kurse dy shqiptarët do të trajtohen sipas ligjeve të emigracionit ilegal.