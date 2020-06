Gjyqtarja në Gjykatën e Apelit Tiranë, Fatmira Hajdari, do të dalë dalë më 15 qershor para Komisionit të Vetingut. Pas 19 muajsh verifikime ajo do të njihet me rezultatet e verifikimit për ligjshmërinë e pasurive, pastërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale.

Verifikimet për Hajdarin kanë nisur që në nëntor të vitit 2018, duke zgjatur rreth 19 muaj. Trupa gjykuese që po shqyrton dosjen e gjyqtares Hajdari përbëhet nga Roland Ilia, Firdes Shuli dhe Etleda Çiftja.