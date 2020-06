Ishin tek të afërmit në Tiranë/ Infektohet me Koronavirus e gjithë familja

Rastet me koronavirus vijon të jenë prezentë në qytetin bregdetar të Durrës. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar katër raste të reja duke e çuar në 16 numrin e personave aktivë në këtë qytet. Burime për Abc News bëjnë me dije se katër të infektuarit me Covid janë pjesëtarë të së njëjtës familje të cilët dyshohet se janë infektuar nga një i afërm i tyre në Tiranë.

Fatmirësisht gjendja e tyre shëndetësore është e mirë dhe ndodhet të vetkarantinuar në banesë. Ndërkohë këtë të enjte në vendin tonë janë konfirmua 44 raste të reja me koronavirus dhe një viktimë.