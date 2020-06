Kompania jep lajmërimin: Fillojmë vaksinimin ndaj COVID-19 në korrik

Kompania Moderna do të fillojë fazën përfundimtare të testimit të vaksinës së koronavirusit në korrik. Testimi i vaksinës tek të moshuarit mendohet të jetë kritik sepse ky grup është më me rrezik për efektet më të rënda të virusit, dhe zakonisht kanë funksion imunitar më pak të efektshëm. Kompania konfirmoi se planifikon të fillojë prove të 30,000 vullnetarëve të vaksinës së saj të shumëpritur të koronavirusit në korrik ndërsa kompania hyn në fazën e fundit të testimit. Drejtuesit thanë se qëllimi kryesor i studimit do të ishte parandalimi i simptomave COVID-19. Qëllimi dytësor do të ishte parandalimi i sëmundjes së rëndë, siç përcaktohet duke i mbajtur njerëzit jashtë spitalit. Aksionet e kompanisë u rritën 6% qëkur kompania bëri me dije se ka gati vaksinën.

Moderna tha se ka zgjedhur dozën 100 mikrogramë të vaksinës për studimin në fazën e dytë. Në atë nivelin e dozës, kompania është në rrugën e duhur për të ofruar rreth 500 milion doza në vit, dhe ndoshta deri në 1 miliard doza në vit, duke filluar në vitin 2021 nga faqja e brendshme prodhuese e kompanisë në SHBA dhe bashkëpunimi strategjik me prodhuesit zviceranë Lonza.

Në studimin e bërë, kompania tha se ka regjistruar 300 të rritur të shëndetshëm, të cilëve u është bërë vaksina me një dozë më të lehtë, si dhe 50 të rriturit e parë më të vjetër, të moshës 18 deri në 54 vjeç.