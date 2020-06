Rrufe dhe breshër/ Ja si do të jetë moti ditën e nesërme

Vendi u përfshi sërish sot nga moti i paqendrueshëm me reshje shiu të cilat lokalisht morën karakter shtrëngatash me rrufe e breshër. Por si do të jetë dita e premte? Sipas sinoptikanëve nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, nesër, moti nis me kthjellime e vranësira.

Gradualisht në mesditë vranësirat do të marrin zhvillim dhe në orët e nxheta të ditës përgjatë maleve do të ketë shtrëngata të izoluara.Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi e lehtë e hera herës mesatare në bregdet, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen në:

zonat malore 9º deri 22ºC

zonat e ulëta 12º deri 28ºC

zonat bregdetare 14 º deri 27ºC