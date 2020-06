Drafti për “zgjedhoren” mbi tryezë, sot nis puna mbi pikat e dakordësuara

Valentina Madani – Drafti paraprak për reformën e re elektorale do të jetë sot mbi tryezë me qëllim që ekspertët të nisin punën mbi pikat e dakordësuara mes palëve politike. Përfaqësuesi i mazhorancës socialiste në tryezën e reformës zgjedhore, Damian Gjiknuri, u ka propozuar Oerd Bylykbashit, Rudina Hajdarit dhe Petrit Vasilit që Këshilli Politik të mblidhet sot në orën 11:00. Gjiknuri ka thirrur po sot edhe Komisionin e Posaçëm Parlamentar pas Këshillit Politik. Mbledhja do të zhvillohet pasdite në orën 17:00 dhe është e para pas arritjes së marrëveshjes për reformën zgjedhore në Këshillin Politik. Në e-mailin e dërguar nga Gjiknuri për Bylykbashin, Hajdarin dhe Vasilin thuhet se mbledhja duhet të trajtojë të gjitha temat e mbetura dhe të miratojë gjithë paketën e amendimeve që adresojnë marrëveshjen e arritur. “Kjo bëhet edhe më e mprehtë nga nevoja për të kaluar të gjitha procedurat parlamentare deri në miratimin e saj në seancë plenare, duke pasuar edhe me zgjedhjen e organeve përkatëse brenda këtij sesioni parlamentar që mbaron në fund të korrikut 2020. Çdo vonesë në miratimin e ligjit dhe zgjedhjen e organeve të reja të KQZ do të rrezikojë fillimin e implementimit të teknologjisë për identifikimin elektronik në të gjithë vendin”, shkruhet në e-mailin e dërguar nga Gjiknuri. Më tej, Gjiknuri shkruan se “temat e tjera që kemi vendosur t’i adresojmë të ndara nga Kodi Zgjedhor, mund t’i trajtojmë në një mbledhje tjetër pasi puna e këtij Këshilli do të vazhdojë sikurse është rënë dakord me trajtimin e çështjes së sistemit zgjedhor, ligjit për referendumet dhe ligjit për financimin e partive politike”.

Procedurat

Nuk është e qartë sesi do të procedohet më tej me trajtimin e çështjes së sistemit zgjedhor, ligjit për referendumet dhe ligjit për financimin e partive politike. Socialistët, nëpërmjet përfaqësuesit të tyre Damian Gjiknuri, po ashtu kanë hedhur poshtë kërkesën e të djathtëve europianë që zgjedhjet lokale të bëhen në një ditë me ato parlamentare në majin e vitit të ardhshëm. Sipas Gjinkurit, edhe nëse Gjykata e re Kushtetuese do të marrë një vendim për zgjedhjet vendore, vendimi nuk do të ketë fuqi prapavepruese dhe kryebashkiakët e rinj do të zgjidhen në vitin 2023. Gjithsesi puna e ekspertëve do të nisë mbi pikat e dakordësuara mes palëve politike. Ndërkohë që dokumenti do të jetë i hapur për ndërhyrje, pasi PS-PD duhet të bien ende dakord për formulën e financimit të partive, duke rritur financimin nga buxheti i shtetit dhe duke ulur atë të privatit. Gjithashtu, Gjiknuri dhe Bylykbashi duhet të bien dakord se në cilin nga Komisionet e KQZ, Rregullatorin dhe KAS, do të mbajë shumicën mazhoranca dhe në cilin opozita. Ndërsa për votën e emigrantëve ekspertët kanë propozuar që të mos detajohet në KOD, për shkak të vështirësive në zbatim, dhe për këtë arsye është menduar që KQZ e riformatuar të merret me të gjithë infrastrukturën. Por para se partitë të marrin votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë duhet të bëhet regjistrimi i tyre, ose të zgjedhin një mënyrë tjetër me anë të vetëdeklarimit. Por ajo çfarë është dakordësuar në parim ka të bëjë që vota e emigrantëve të shpërndahet nëpër qarqe dhe të mos numërohet në bllok. Ndërsa për sa i përket ndryshimit të sistemit, pa të cilin disa deputetët të opozitës kanë shprehur votën kundër të marrëveshjes së 5 qershorit, Gjiknuri propozon një mbledhje tjetër. Gjiknuri si bashkëkryetar ka thirrur edhe mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore për të njohur deputetët me ecurinë e reformës zgjedhore. Puna e komisionit përfundon me 30 qershor ndërkohë që sipas mazhorancës kodi i ri duhet të miratohet brenda korriku që të ngrihen organet e reja dhe të nisë trajnimin për implementimin e teknologjisë në zgjedhje.

Por deri në miratimin e këtij dokumenti, PS duhet të gjejë edhe votat, pasi ndryshe nga herët e tjera, këtë radhë duket e dorëzuar para deputetëve të pakicës parlamentare. Dy ditë më parë pas më shumë se 1 orë e 40 minuta takim, kryeministri Rama nuk arriti dot të bindë krerët e grupeve parlamentare të opozitës të votojnë pro marrëveshjes së arritur me Lulzim Bashën. Ndonëse e cilësoi legjitim qëndrimin e tyre, i prerë ishte kur tha se do t’i qëndrojë marrëveshjes së nënshkruar edhe pse ndodhej mes 2 zjarresh. Ai hodhi poshtë akuzat e opozitës parlamentare të opozitës për blerje votash. Në ndihmë për të bindur opozitën parlamentare kërkoi t’i vijë edhe Lulzim Basha. Përfaqësuesit e opozitës parlamentare, përfshi edhe bashkëkryetaren e Komisionit të Reformës Elektorale firmëtare në marrëveshjen e 5 qershorit, paralajmëruan se pa u plotësuar kërkesat e tyre, atëherë do të radikalizojnë qëndrimin e tyre në Kuvend. Për miratimin e reformës elektorale nevojiten 84 vota, aktualisht mazhoranca ka 78 mandate deputetësh, ndërkohë që deputeti Lefter Maliqi dhe Suzana Topi u shprehën se do të votojë pro ndryshimeve në Kodin Elektoral.

Agron Duka

Kreu i PAA në zgjedhjet e ardhshme do të garojë nën siglën e forcës së tij politike dhe nuk do të hyjë në listat e PD. “Unë do të dal i pari në Durrës tek lista e Partisë Agrare Ambientaliste. Natyrisht do të ketë njëfarë organizimi të zgjedhjeve, por çdo lloj dakordësie që do të ketë, unë do të kandidoj i pari në listën e Partisë Agrare Ambientaliste në Durrës”, – tha z.Duka.