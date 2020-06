Fansat e Malumës të “pa fat”, koncerti shtyhet për vitin tjetër!

Do të shtyhet sërish koncerti i këngëtarit me famë botërore në Tiranë, Maluma-s. Fillimisht u bë e ditur se koncerti do të mbahej në mars, por për shkak të pandemisë u shty. E ndërsa masat u liruan, u njoftua se koncerti do të mbahej më 6 Shtator të këtij viti, por fatkeqsisht fansat e këngëtarit do të duhet të presin gjatë.

“MALUMA TOUR 11:11” do të mbahet, por vitin tjetër! Sipas njoftimit zyratar të organizatorëve të eventit në vendin tonë, si pasojë e gjendjes aktuale në vend dhe në botë, koncerti i Maluma-s është shtyrë për në 24 qershor të 2021-it. I duruari i fituari!