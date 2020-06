Paga 40 mijë lekë, 5 mijë punonjësit që duhet të dorëzojnë llogarinë

Ornela Manjani – Pas përfundimit të afatit të aplikimit për ndihmën financiare nga punëdhënësit, Drejtoria e Tatimeve ka publikuar listën e punonjësve që janë përfitues dhe për të cilët punëdhënësit nuk kanë aplikuar. Në listë janë rreth 5 mijë persona dhe bie në sy që në listë ka dhe shumë punonjës të huaj.

Afati

Afati i aplikimit nga tatimpaguesit për përfitim të ndihmës financiare për punonjësit përfitues, sipas kritereve të VKM-së nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, ishte data 5 qershor 2020. Në përfundim të këtij afati, Administrata Tatimore informon të gjithë individët të cilët janë përfitues sipas VKM-së së sipërpërmendur, por që nuk e kanë marrë masën e përfitimit prej 40.000 lekësh, pasi punëdhënësi i tyre nuk e ka plotësuar kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, se mund të verifikojnë të dhënat e tyre në listën bashkëngjitur këtij njoftimi.

Të dhënat

Çdo individ përfitues ka mundësi të plotësojë të dhënat e llogarisë bankare në linkun që ka vënë në dispozicion Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Plotësimi i formularit të të dhënave bankare është i thjeshtë dhe pas dorëzimit të tij, do të vijohet menjëherë me kalimin në mënyrë automatike të masës së përfitimit. Administrata Tatimore fton të gjithë individët e interesuar të verifikojnë të dhënat e tyre në listën bashkëngjitur dhe të plotësojnë menjëherë formularin e të dhënave bankare për të mundësuar sa më shpejt kalimin e ndihmës financiare në llogarinë e tyre. Për bizneset që nuk kanë aplikuar është e parashikuar një masë administrative, sipas të cilës “Moskryerja e aplikimit nga ana e subjektit të të punësuarit apo ish-të punësuarit që plotëson kushtet për të përfituar ndihmën financiare, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19, dënohet me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë”.