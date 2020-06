Pas 3 muajsh izolimi/ KE propozon hapjen e kufijve për Ballkanin më 1 korrik

Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen graduale të kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian, për shtetasit nga vendet joanëtare, gati tre muaj pasi vendosi masat kufizuese. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe tri vendet fqinje do mund të lëvizin brenda BE-së nga 1 korriku.

Komisioni Europian ka rekomanduar që nga 1 korriku të hapen kufijtë e jashtëm të unionit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shkak të situatës më të mirë epidemiologjike, komisionerja e BE-së për Punët e Brendshme, Ylva Johanson, udhëzoi të enjten vendet anëtare të heqin kufizimet për udhëtime me Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë.

Mes tjerash është kërkuar që pas 1 korrikut të aplikohen masa lehtësuese për studentët edhe punëtorët sezonalë.

Rekomandimi për 27 vendet e BE-së vjen në kohën kur qeveritë europiane lehtësojnë masat për mospërhapjen e koronavirusit dhe tentojnë të nisin sezonin turistik tani afër kulmin të vet.

Gjermania një ditë më parë informoi se do vazhdojë të aplikojë ndalimkufizim të udhëtimeve me shtetet jashtë Bashkimit Europian deri më 31 gusht, por vendimi do të konsultohet në varësi të situatës epidemiologjike të secilit vend.

Organi ekzekutiv i BE-së thotë se është ende herët të vendosë për heqjen e plotë të kufizimeve për pasagjerët jashtë unionit, ndaj qasja e koordinuar është zgjidhja më e duhur.