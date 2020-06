VENDIMI/ Si u lirua me kusht 40-vjeçari që u vra te “Komuna e Parisit”. Argumenti që përdori gjykata për të dënuarin me burg të përjetshëm

Hekuran Billa, 40-vjeçari që u ekzekutua mbreme ne Tirane, i denuar me burg perjete per nje vrasje ne Angli, ishte liruar me kush nga burgu vetëm një vit më parë, më 22 shkurt 2019.

Keshtu rezulton ne vendimin e dhene nga Gjykata e Krujës, e cila pas kerkeses se bere prej tij, aso kohe, e liroi me kusht. Vendim i marre, pavaresisht se Billa ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje në Britaninë e Madhe në vitin 2006 dhe më pas ishte ekstraduar në Shqipëri.

Sipas vendimit, argumenti që ka përdorur gjykata për ta liruar është sjellja e mirë e tij gjatë vuajtjes së dënimit në Shqipëri.

“Perspektiva e riintegrimit të tij në shoqëri është e konsiderueshme”, thuhet ndër të tjera në vendimin e lirimit me kusht, raporton gazetarja Klodiana Lala.

VENDIMI I GJYKATËS PËR HEKURAN BILLËN

Vendimi i huaj Nr.T.20087287 datë 14.10.2008 të Gjykatës së Kurorës Snaresbook, Angli, të dhënë ndaj shtetasit shqiptar Hekuran Billa, i dtl.14. 09.1980, lindur në Kukës dhe banues në Domje Tiranë, i dënuar per veprat penale “Vrasje”; “Vrasje” mbetur ne tentative dy herë ; si dhe “Plagosja me dashje për të shaktuar lëndim të rëndë trupor”; vepra penale të cilat korespondojnë me veprën penale “Vrasja në rrethana cilësuese”, e parashikuar nga neni 79/dh i K.Penal të Republikës së Shqipërisë. Caktimin e dënimit me burgim të përjetshëm, për shtetasin shqiptar Hekuran Billa. Vuajtja e denimit per te denuarin Hekuran Billa, te filloje më datë 15.11.2007. BW