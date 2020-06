​Përfshihet nga flakët një banesë në Kamëz (Detajet)

Një banesë është përfshirë nga flakët pak minuta më parë në rrugën “Xhorxh Bush”në Kamëz.

Uniformat blu bëjnë me dije se në banesën në fjalë jetonte me qira shtetesja me iniciale L.T, ndërsa njoftohet gjithashtu se si pasojë e flakëve ka pasur vetëm dëme materiale.

Njoftimi i plotë:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 13.06.2020, rreth orës 16:15, në Kamëz, në rrugën “Xhorxh Bush”, ka rënë zjarr në katin e dytë të banesës me qera të shtetases L.T., ku ka vetëm dëme materiale.

Në vendngjarje ndodhen sherbimet e zjarrfikses të cilat po bëjnë të mundur fikjen e zjarrit.

Grupi hetimor dhe Sherbimet e Policisë vijojnë punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkakut të zjarrit.