Elita Rudi shfaqet me barkun e rrumbullakosur, ja videoja që po ‘çmend’ rrjetin

Dyshja e dashur për publikun Elita Rudi dhe reperi Gjiko janë shumë aktiv në rrjetet sociale, ku ndajnë me ndjekësit herë pas here dhe momente familjare. Ka qenë Gjiko ai i cili së fundmi ka shpërndarë një video në ‘Instagram’ , ku shfaqet së bashku me partneren dhe Zërin.

Në video vihet re Elita e cila është e shtrirë dhe shfaqet me barkun e rrumbullakosur, ndërsa pranë është dhe djali i saj Zëri.Video-ja, të lë të kuptosh se Elita është sërish në pritje të ëmbël. Mirëpo papritur del Gjiko, i cili kishte vendosur kokën poshtë bluzës së Elitës.

https://www.instagram.com/p/CBWSLC-g6wO/

Videoja është pritur me shumë të qeshura nga ndjekësit.