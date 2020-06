FOTOT/ Napoli-Inter sfidë edhe jashtë fushës, dy bukuroshet seksi bëjnë tifo për skuadrat e zemrës

Pas Juventus-Milan, sot do të luhet edhe ndeshja tjetër gjysmë-finale në Kupën e Italisë, siç është ajo Napoli-Inter.

Edhe pse kjo ndeshje do të luhet pa praninë e tifozëve për shkak të koronavirusit, kjo nuk do të thotë se fansat nuk do t’i mbështestin nga televizori. Ata janë “sy e veshë” nga skuadrat e tyre te zemrës.

Një sfidë në distancë do të jetë edhe mes dy tifozëve superseksi të dy ekipeve. Floriana Mesina në mbështetje të Napolit dhe Ines Trokia në mbështetje të Interit. Të dyja këto do të kërkojnë kualifikimin e skuadrës së zemrës, e cila do të përballet me Juventusin pas 4 ditësh.

Se kush do të fitojë mbetet të shihet sonte…