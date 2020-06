Nga fshati i vogël te Schengen i madh i lirisë!

35 vjet më parë, më 14 qershor 1985 u nënshkrua Marrëveshja historike për krijimin e Hapësirës Schengen; bashkë me Konventën për zbatimin e saj të 19 qershor 1990, ai filloi nga funksionimi më 26 mars 1995 si historia e madhe e Europës pa kufij. Mirëpo, nuk janë të paktë ata, përfshirë dhe studentë që nuk e dinë se kjo Hapësirë europiane ka emrin e një fshati të vogël me 450 banorë në një cep fundor të Luksemburgut, në kufi me Francën dhe Gjermaninë. Ky fshat i njohur aty rrotull vetëm për vreshtaritë mori famë ndërkombëtare 35 vitet e fundit; jo vetëm falë pozicionit gjeografik, por, sepse fshati Schengen është vërtet një copëz e Luksemburgut të vogël, por me emër dhe histori të madhe, si bashkëthemelues i BE-së, NATO-s, etj.

Në atë periudhë, gati 30 vjet pas krijimit të BE-së, në disa shtete anëtare, sidomos në Francë dhe Itali ishin bërë urgjente dhe tejet shqetësuese pengesat, kontrollet e për pasojë vonesat e stërzgjatura të kamionëve në kufi gjatë transportit të mallrave me një kosto të pallogaritshme financiare. Kësisoj, Tregu Unik i sapokrijuar nuk po e përballonte dot më atë situatë.

Fshati Schengen u bë zanafilla e hapësirës europiane kur liderët e Luksemburgut, Belgjikës dhe Holandës vendosën qysh në vitin 1944 në ekzil në Londër krijimin e «Benelux»; si modeli dhe laboratori i parë eksperimental i lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave dhe kapitaleve në Europë.

Por koha bënte të vetën, ndaj dhe 35 vite më parë ‘Benelux’ ndërmori nismën për zgjerimin e ndjeshëm të «gjeografisë» së vet, sepse askush tjetër nuk mund të fillonte realizimin e këtij misioni më mirë e më shpejt se ato tre vende së bashku me boshtin franko-gjerman të BE-së. Nga ana tjetër, zgjedhja e asaj pike trekëndore mes Luksemburgut, Francës dhe Gjermanisë dhe zgjerimi i asaj hapësire me dëshirë dhe pa dallime jepte mesazhin e qartë politik se fitues të saj do të ishin të gjithë, pa dallim, i vogël apo i madh.

Ja pse, në mënyrë simbolike, përfaqësuesit e atyre pesë vendeve e nënshkruan këtë Marrëveshje në fshatin Schengen. Fakti që 25 vjet pas hyrjes së saj në veprim në këtë hapësirë janë 22 vende anëtare të BE-së dhe katër vende të asociuara me të, në një sipërfaqe prej 4,3 milionë km katrore dhe një popullsi prej 422 milionë banorë flet më shumë se gjithçka tjetër.

Po aq e rëndësishme është se veç lëvizjes së lirë, kjo Marrëveshje përmban 33 nene lidhur me bashkëpunimin policor e doganor në luftën kundër krimit, drogës, azilit të paligshëm, etj. Ndaj, Schengen njihet zyrtarisht si «hapësira e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë » Përfitues i pjesshëm i tij nga viti 2010 e këtej është dhe rajoni e vendi ynë, falë liberalizimit të vizave për shtetasit tanë.

Por, kriza e rëndë e azilit në vitin 2015, sidomos shpërthimi i pandemisë COVID – 19 që çoi dhe në mbylljen e përkohshme të kufijve të BE-së e vuri atë në pikëpyetje, aq sa në ndonjë rast Schengen u shpall «i vdekur». Por kjo nuk ndodhi dhe pikërisht në këtë jubile, Europa po i hap kufijtë kudo.

Në fakt, mbyllja e Schengen nuk është aspak një «llaf goje», sepse dëmet e mbylljes së tij do të ishin vërtet ulëritëse. Sipas përllogaritjeve zyrtare çdo vend anëtarë do të humbiste në vit 5 – 18 miliardë euro, 7,5 miliardë euro vetëm si shtim i kontrolleve, turizmi 10 – 20 miliardë euro dhe tregtia 10 – 20 për qind; për pasojë, GDP- ja e BE-së në vitin 2025 do të ulej me 0,86 për qind baras me 1, 43 trilionë euro; po kështu, 200 milionë vetë që lëvizin në pikat kufitare në Schengen do të pësonin humbje vjetore nga 1,5 deri në 5 miliardë euro, etj. Dhe më e keqja, do të anuloheshin të gjitha marrëveshjet e BE-së për liberalizmin e vizave, përfshirë dhe vendin tonë, për t’u ribërë tanimë me secilin vend anëtar veç e veç dhe me pasoja të tjera të paparashikueshme.

Ja pse, Hapësira Schengen përbën një «fushë të minuar» për populistët që nuk do ta kishin të lehtë me propagandën mbi përfitimet nga mbyllja e saj.

Meqenëse Schengen kohët e fundit ka qenë dhe mbetet ndër temat e mprehta të politikës sonë dhe në rajon, le të ndalemi pak në dallimet më thelbësore ndërmjet tij dhe ‘Schengenit’ ballkanik.

‘Schengeni’ europian u krijua gati 30 vjet pas themelimit të BE-së nga vende me tradita në fushën e demokracisë, ekonomisë së tregut, shtetit të së drejtës, etj. Këto realitete mungojnë në një masë shumë të madhe në rajonin tonë, ku ne p.sh., nuk kemi çelur negociatat e anëtarësimit për në BE.

Schengen filloi nga funksionimi 10 vjet pas nënshkrimit të dy marrëveshjeve përkatëse; lind pyetja, kur ai u krijua aq vonë, përse ky nxitim nga « schengenistët » tanë që e deshën « o tani, o rrash e vdiqa ?»

Veç kësaj, si ‘Benelux’ dhe ‘Schengen’ europian u krijuan me vullnetin e lirë të vendeve pjesëmarrëse dhe pa imponim nga lart. Kurse ‘Schengen’ ballkanik nisi dhe ka gjasa të vazhdojë me tepër i nxitur dhe imponuar nga lart, pa bisedime dhe demarshe paraprake diplomatike, madje me etiketime e demonizime, duke tentuar t’u « mbyllë gojën » të tjerëve, sipas parimit « merre ose lere ( take it or leave it)

Veç kësaj, ‘Schengen’ europian u krijua pa e injoruar apo zhvendosur ‘Benelux’, ndërsa ‘Schengeni’ ballkanik mbivendoset padrejtësisht mbi «Zonën e Tregtisë së Lirë » ose CEFTA, ku ne kemi aderuar qysh më 2006. CEFTA ka rezultuar premtuese dhe aty kanë mbetur vetëm vendet e rajonit, mbasi të tjerat kanë vite që janë anëtarësuar në BE dhe në Zonën Schengen. Mirëpo, asnjë shpjegim deri tani se përse nuk përmendet më CEFTA, apo thjesht se ‘Shengeni’ ballkanik duket më « sexy » ?

Gjithashtu, ‘Benelux’, ‘Schengen’ europian, Balltiku dhe Visegradi lindën natyrshëm si përparësi e politikës së jashtme, kur në axhendën e tyre dhe ndërkombëtare nuk kishte më shumë se 2 – 3 çështje të nxehta. Ndryshe ndodh sot me Ballkanin Perëndimor, axhenda e të cilit ka kohë që po «plas» nga lloj-lloj kushtesh, krizash, konfliktesh, reformash, ndryshimesh në rrugëtimin e tij drejt BE-së. Më konkretisht, rajoni ynë përballet me shumë urgjenca si rifillimi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Serbi – Kosovë me derivatet e tyre, mbarëvajtja e qeverisë së re në Kosovë me sfidat e shumta, zgjedhjet e reja në Serbi dhe në Maqedoni, çelja e negociatave të anëtarësimit në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, reformat e shumta në këto dy vende, sidomos atë zgjedhore dhe të drejtësisë, menaxhimin e donacioneve prej 1,15 miliard Euro për rindërtimin e vendit pas shkatërrimeve masive të tërmetit të 26 Nëntorit, kryesimin e OSBE-së, dhe tani së fundi pandeminë CODWIG – 19.

Për pasojë, mini-‘Schengen’ jo vetëm që është «luks« diplomatik i panevojshëm, por ai le vend për shumë dyshime, hezitime e rezerva të çdo lloji. Ka shumë hipoteza, analiza dhe pohime se nga ky Schengen, ndryshe nga parimi «win – win » d.m.th. «të gjithë fitues» fituesja më e madhe ekonomike dhe sidomos politike do të ishte Serbia; brenda saj për marketing politik dhe për të rritur kuotat elektorale të Vuçiç, në dëm të Kosovës. Kurse jashtë vendit, i jepet goxha «kulaç» Serbisë kur ajo tregon vetëm «kërbaç» dhe «aksesorët» e duhur për zbukurimin e imazhit të saj ndërkombëtar, si gjoja vend i hapur, i dialogut dhe me Shqipërinë, i tregtisë së lirë; krejt ndryshe, sipas saj, me Kosovën që deri dje aplikonte taksa 100 për qind e që i hoqi pas trysnisë ndërkombëtare dhe me liderë «tinëzarë» e «shpifës» etj., siç i cilëson, madje dhe padit në ndonjë rast dhe vetë kryeministri Rama. Atëherë, përse duhet ta njohin Kosovën shtetet e tjera? Pra, a nuk është zelli serb për mini-‘Shengenin’ një zëvendësues efektiv ndaj dialogut të munguar Kosovë – Serbi, sipas parimit «business as usual»?

Gjithsesi, dallimi më i madh dhe shqetësues për krijimin e mini- ‘Schengen’ e ca më pak për suksesin e tij është ai politik. Në rastin e Schengen europian pati një vullnet, predispozicion, klimë, atmosferë e për rrjedhojë konsensus të plotë politik; madje, ky i fundit ishte farkëtuar për mbi 30 vite falë miqësisë dhe bashkëpunimit model të atyre pesë vendeve dhe të tjerave më vonë në kuadrin e BE-së. E kundërta ngjet me vendet e mini – ‘Schengen’, ku në vend të një kësaj miqësie ka konflikte, probleme dhe ndasi të mëdha historike dhe aktuale. Dihet se kjo miqësi inkurajon vullnetin dhe konsensusin politik, si baza dhe themeli i çdo aleance dhe marrëveshje, qoftë dhe ekonomiko- tregtare. Mirëpo, për çfarë klime dhe konsensusi politik mund të flitet kur dhe 21 vjet pas përfundimit të konfliktit në Kosovë Serbia ende nuk ka kërkuar ndjesë për krimet e luftës, madje promovon autorët e tyre? Kur ajo jo vetëm nuk e njeh Kosovën, por po bën çmos për të tërhequr njohjet e shumta dhe kur i bën bllok anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare? Nuk po hymë pastaj te problemet me Malin e Zi, tendencat separatiste serbe në Bosnje dhe të tjera si këto.

Ca më keq akoma, në Ballkan mungon kohezioni dhe konsensusi politik, natyrisht në diversitet dhe brenda vendeve të tij. Shihni Kosovën dhe vendin tonë, ku jo vetëm mazhorancat dhe opozita janë kategorikisht kundër Schengen Ballkanik; ndasi të tilla të papajtueshme ka dhe midis Presidentëve dhe kryeministrave të tyre në vazhdimësi. Më tej, ky vullnet dhe konsensus mungon në praktikë midis të dy vendeve tona vëllezër, pavarësisht nga 77 marrëveshje të nënshkruara, shumica dërmuese e të cilave ka mbetur në letër, për shkak të lloj-lloj pengesash.

Ndaj, le ta theksojmë se shembulli i Hapësirës Schengen tregon qartë se me gjithë rolin e madh të ekonomisë dhe tregtisë në politikat e një vendi, ato nuk mund të realizohen pa pasur paraprakisht vullnet dhe konsensus politik. Dhe më qartë këtë realitet e tregon përvoja e gati 10 viteve të fundit midis Prishtinës dhe Beogradit, ku me gjithë investimin e BE-së dhe SHBA-ve, me gjithë nismat, proceset e shumta me emra tingëllues, përfshirë atë të Berlinit, akujt politikë jo vetëm nuk po shkrijnë, por vazhdojnë të mbeten të ngrira, kush e di dhe për sa kohë. Ja pse është më e udhës të mësojmë dhe « kopjojmë » « frymën « e Schengen; që tregon se si Schengen i vogël i Luksemburgut u kthye në muze dhe vitrinë të gjallë e bindëse, simbol emblematik i Europës së madhe të lirisë.