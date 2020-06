Plane për fundjavën? Ja si do të jetë moti

Moti këtë fundjavë do të jetë favorizues, nëse keni bërë plane për të shkuar në bregdet këtë fundjavë.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti do te jetë i kthjellët e me vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të vendit.

Në veri e veriperëndim në mesditë vranësirat do të marrin karakter zhvillimi duke u pasuar nga reshje shiu të karakterit lokal në intervale të shkurtra kohore.

Era do të jetë nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi 1-6m/s, e cila përgjatë vijës bregdetare në jug do të fitojë intensitet deri në 12m/s.