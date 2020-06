Sherri në lokal, i riu merr armën dhe qëllon drejt makinës së kushëririt

Një konflikt mes kushërinjsh për pak sa nuk është kthyer në tragjedi. Fatmirësisht ka ndërhyrë policia, ku ka vënë në pranga një 20-vjeçar.



Nga sa bëhet e ditur i riu ka qëlluar me arme drejt makines se kusheririt te tij dhe gjithçka ka ndodhur pas një sherri që patën mes tyre teksa ishin ne lokal.

Uniformat blu kanë vënë në pranga 20-vjeçarin me iniciale A. G., banues në Tiranë. “Ky shtetas, pas një konflikti për motive të dobëta me dy kushërinjtë e tij E. D. dhe A. D., në një lokal, ka shkuar menjeherë në banesën e tij dhe ka marrë një armë gjahu të cilën e posedonte me leje gjyshi i tij dhe ka qëlluar në drejtim të mjetit të parkuar të shtetasit A. D.”, njofton policia.

NJOFTIMI

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 6 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit A. G., 20 vjeç, banues në Tiranë.

Falë reagimit dhe ndërhyrjes në kohë të Policisë u bë arrestimi në flagrancë i autorit të dyshuar të ngjarjes dhe parandalimi i përshkallëzimit të mëtejshëm të këtij konflikti.

Në cilësinë e provës materiale iu gjet e sekuestrua arma e zjarrit çifte dygrykëshe, 2 automjete, 2 armë të ftohta dhe 1 sasi fishekësh.

Materialet i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, “Mbajtja pa leje e armëve sportive dhe të gjuetisë”, “Kanosja” dhe “Shkatërrimi i pronës me mjete të tjera”.