Bandat shqiptare kërkojnë të “pushtojnë” Londrën/ Gazeta britanike: Ja synimet pas kokainës nga Amerika Latine

Bandat shqiptare po zhvillojnë një luftë të hapur në rrugët e Londrës, paralajmërojnë ekspertët vendas, ndërsa ata përpiqen të zgjerojnë territoret e tyre të shitjes së drogës.

Në sulmin e fundit dhjetë ditë më parë, dy burra u pushkatuan gjatë ditës, ndërsa ata kaluan nëpër Barking në Lindjen e Londrës, një fortesë e “Hellbanianz”, një grup famëkeq i krimit shqiptar, shkruan “Telegraph”.

Një 20-vjeçar është identifikuar në komunitetin shqiptar në Londër si shënjestër e atentatit në Ëilmington Gardens, Barking, në orën 2.15 të mëngjesit të së enjtes më 4 qershor.

Oficerët e armatosur që morën pjesë në vendngjarje gjetën dy burra të shtrirë dhe të plagosur me plagë nga armë zjarri, njëri ende në makinën e tij.

Gashi, i cili ka jetuar në Britani për disa vite, mbeti në një gjendje kritike në spital, ndërsa dëmtimet e burrit të dytë nuk ishin të rrezikshme për jetën.

Një 26-vjeçar është arrestuar me dyshimin për vrasje në perëndim të Ealing, ndërsa hetimet vazhdojnë nga detektivë të Trident nga komanda e krimit special të Policisë ‘Met’.

Ngjarjet pasojë vrasjet e pesë shqiptarëve vitin e kaluar pasi bandat përplaset për kontrollin e tregut të kokainës në Mbretërinë e Bashkuar, e vlerësuar nga Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) me vlerë midis 9.4 miliardë dhe 11.8 miliardë paund në vit, dhe mbi 25.7 milion £ në ditë .

Përdorimi i kokainës në Britani të Madhe

NCA thotë se konsumi i kokainës në Angli, Uells dhe Skoci është rritur me të paktën 290 për qind nga viti 2011 me 117 ton në vit.

“Kriminelët nga Shqipëria kanë krijuar një profil të lartë dhe një shkallë të ndikimit brenda krimit të organizuar në Mbretërinë e Bashkuar (dhe) po zgjerojnë gjithnjë e më shumë rrjetin e tyre të ndikimit, me qasje të konsiderueshme në tregun e trafikut të drogës në Mbretërinë e Bashkuar, veçanërisht kokainën,” tha një zëdhënës i NCA.

Në një faqe në Instagram, parë nga The Sunday Telegraph, një koleg shqiptar postoi një video nga pasojat e xhirimit me paralajmërimin: “Djemtë shqiptarë në Angli janë dembelë dhe nuk punojnë në mënyrë të ndershme. Në mendjen e tyre është një gjë – vetëm për të shitur drogë.

“Kjo është ajo që ju ndodh në fund të marrëveshjeve të drogës. Më vjen keq për familjen e tij. Shpresoj që pjesa tjetër do të mësojë mësimet se jeta nuk është film apo aventurë. Bëni punë me ndershmëri, mos mendoni se do të bëheni i pasur në një vit me drogë”.

Banda me qendër në Barking, “Hellbanianz”, e cila vepron si tregtarë të rrugëve të kokainës për mafien shqiptare, ka grumbulluar gati 100,000 ndjekës në njërën prej faqeve të tyre, ku shfaqin makina të shtrenjta, armë dhe para.

Mafia Shqiptare janë sindikatat kriminale të organizuara shqiptare, të cilën policia beson se po konsolidon fuqinë e tyre brenda botës së krimit në Mbretërinë e Bashkuar dhe janë në rrugën e tyre për të futur nën kontroll thuajse plotësisht tregun e kokainës në Britani.

Duke importuar kokainë direkt nga Amerika e Jugut, Mafia Shqiptare ka hequr ndërmjetësimin, duke i bërë të mundur që ata të zvogëlojnë rivalët e tyre duke blerë drogën me çerekun e çmimiy direkt nga kartelet dhe më pas duke rritur pastërtinë në rrugë.

Gazeta britanike përmend edhe vrasjen e Flamur Beqirit, 36 vjeçarin shqiptar i cili u vra në dhjetor të vitit të shkuara para syve të gruas dhe djalit të tij në Londër, ndërsa zotëronte një shtëpi prej 1.5 milion paund.

Më vonë doli se ai ishte një nga burrat më të kërkuar të Suedisë. Policia njoftoi për një vrasje të dyfishtë të dy shqiptarëve, njëri prej të cilëve u gjet në bagazhin e një makine të goditur me thikë drejt vdekjes.

Vetëm dy muaj më parë një tregtar shqiptar i drogës u vra në banesën e tij në Brighton në atë që u tha në gjykatë se ishte një sulm “brutal, i qëndrueshëm dhe i vendosur” që përfshinte një thikë dhe një shufër metalike.

Dy vrasje të tjera në korrik dhe shtator përfshinë një shqiptar që u qëllua jashtë një klubi në lindje të Londrës.

Bandat shfrytëzojnë të rinj shqiptarë që janë joshur për në Britaninë e Madhe me premtime për punë dhe pasuri. Ata janë kombësia e dytë më e trafikuar apo skllavëruar në Mbretërinë e Bashkuar.

Numri i shqiptarëve në burg është katërfishuar nga 212 në 2013 në 999 në mars të këtij viti, duke përbërë 10 për qind të të gjithë shtetasve të huaj në burg.