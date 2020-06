Bilanci/ Koronavirusi arrin afër 8 milionë të infektuar në gjithë botën, mbi 50% janë të shëruar

Koronavirusi po arrin shifrën e 8 milionë të infektuarve në të gjithë botën teksa momentalisht statistikat shënojnë 7 milionë e 919 mijë e 588.Por mbi 50% e të infektuarve që janë regjistruar gjatë pandemisë prej fillimit të saj e deri më sot, 4 milionë rezultojnë të shëruar.

Ndërkohë 433 mijë viktima është bilanci tragjik në humbje jetësh që ka shënuar deri më sot koronavirusi.Nga të infektuarit rreth 25% janë vetëm në SHBA, ndjekur nga Brazili dhe Rusia me Indinë. Kurse për viktima pas SHBA dhe Brazilit ndjekin Britania me Italinë. Ditën e sotme më shumë viktima nga vendet më të prekura ka shënuar India deri më tani me 119, kurse më pak Brazili, vetëm 11 nga COVID-19.